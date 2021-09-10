Зеленський не виключив повномасштабну війну з Росією: в Держдумі вже відреагували (відео)

У Росії запевняють, що широкомасштабні бойові дії можуть розпочатися в разі "здійснення провокації з боку Києва".

Президент України Володимир Зеленський не виключає повномасштабної війни з Російською Федерацією. Про це глава держави заявив у ході Ялтинської міжнародної конференції YES.

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Модератор конференції в ході спілкування з президентом поцікавився, чи існує ймовірність повномасштабної війни з Росією.

Володимир Зеленський підтвердив можливість початку повномасштабних бойових дій і нагадав, що Україна вже стояла на порозі широкомасштабної війни.

"Вважаю, що може бути (повномасштабна війна — ред.). 2014 рік був, на жаль, що так звучить, кроком вперед у цьому питанні з боку Росії, і потім став, слава богу, завдяки українцям, кроком назад... Потенціал у цій темі (широкомасштабні військові дії — ред.) є. Вважаю, що це буде найбільшою помилкою Росії. Вважаю, що після цього ніколи не буде існувати сусідства Росії, України і Білорусі, якщо буде потужна ескалація. Чому Білорусь? Тому що на території є присутність Росії. Світ змінився, тому це (повномасштабна війна — ред.) може бути найстрашнішим", — підкреслив глава держави.

За словами Володимира Зеленського, на зустрічі з Джо Байденом вони обговорювали російську агресію проти України. Лідер Білого дому усвідомлює військову загрозу з боку РФ і, як стверджує президент, підтримує пропозиції Києва щодо зміцнення флоту і протиповітряної оборони.

На заяву Володимира Зеленського вже відреагували в Росії. Глава комітету Держдуми РФ у справах СНД Леонід Калашников заявив, що повномасштабна війна з Україною можлива за умови "здійснення провокації з боку Києва".

"Ніхто в Росії не хоче воювати з Україною, таке може статися тільки в разі вчинення провокації з боку Києва", — цитує ТАСС Леоніда Калашникова.

[ + – ] Виступ Володимира Зеленського на конференції YES

Раніше Фокус розповідав про можливу деокупацію Донецька й Луганська воєнним шляхом. За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, у ЗСУ є можливості для проведення військового звільнення окупованих територій, і для цього необхідний тільки наказ верховного головнокомандуючого Володимира Зеленського.

Також Фокус повідомляв, що в Путіна пригрозили Україні через вступ до НАТО. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що можливе наближення військової інфраструктури НАТО до кордонів Росії змусить вжити контрзаходи для безпеки російських кордонів