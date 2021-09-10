ЗСУ можуть звільнити Донецьк і Луганськ після наказу Зеленського, — Данілов (відео)

Деокупація частини Донецької і Луганської областей військовим шляхом може призвести до великих втрат серед мирного населення.

ЗСУ можуть звільнити окуповані Донецьк і Луганськ після відповідного наказу верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Про це в ефірі "1 + 1" заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

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За його словами, українська армія готова військовим шляхом звільнити окуповані російськими військами Донецьк і Луганськ.

Для цього, як підкреслив Олексій Данілов, досить відповідного наказу верховного головнокомандувача.

Олексій Данілов попередив, що деокупація ОРДЛО військовим шляхом може призвести до великих втрат серед цивільних.

"Наша армія може виконати будь-яке завдання. І те, що наші хлопці виконували в Афганістані, жодна країна не могла зробити. Наші хлопці, наші офіцери виконують такі завдання, що сьогодні, якщо верховний головнокомандувач дасть команду взяти Донецьк і Луганськ, вони (бійці ВСУ — ред.) можуть це зробити. Але що робити з десятками, сотнями тисяч людей, які при цьому можуть загинути? Хто за це буде нести відповідальність? Мені дивно чути, коли люди, які ніколи не були на фронті, не спілкувалися з хлопцями і дівчатами, які там (на передовій — ред.), починають у кулуарах, ходити з ефіру на ефір і очорняти нашу армію. Ганьба!", — продовжив секретар РНБО в ефірі телеканалу.

Данілов запевнив, що українська армія має всі можливості для стримування країни-агресора, а влада розуміє, які завдання перед нею стоять.

"Ми впораємося. Ми розуміємо, що ми повинні робити і ми обов'язково зробимо так, що нас будуть поважати у всьому світі", — резюмував секретар РНБО.

[ + – ] Данілов про звільнення Донецька та Луганська

Раніше Фокус повідомляв, що окупанти обстріляли залізничну станцію на Донбасі. Укрзалізниця обмежила рух приміських потягів після того, як бойовики відкрили вогонь з важкого озброєння. Снаряди падали за 2 кілометри від станції Скотовате, через що персонал і пасажирів евакуювали в укриття.

Також Фокус розповідав, що окупанти обстріляли оперативників СБУ на передовій. Бойовики обстріляли оперативників у той момент, коли вони збирали докази обстрілів з боку окупаційних військ у Луганській області.