Під обстріл бойовиків потрапили оперативники СБУ в Луганській області (фото)

Співробітники спецслужби збирали докази обстрілів проросійських бойовиків, у цей час їх обстріляли з великокаліберних мінометів, які заборонені Мінською угодою.

Під обстріл збройних формувань РФ потрапила слідчо-оперативна група СБУ, яка працювала на лінії розмежування в Луганській області. Про це повідомляє пресцентр служби.

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Офіцери спецслужби збирали докази провини в обстрілі окупантів мирних населених пунктів уздовж лінії розмежування. Обстріл стався в Трьохізбенці.

Фото: пресс-служба СБУ

За інформацією СБУ, обстріл проводився із заборонених Мінською угодою великокаліберних мінометів. Ніхто з оперативників не постраждав. Після обстрілу силовики продовжили збирати докази в рамках кримінального провадження за фактом обстрілу українських позицій. Повідомляється, що з початку року в СБУ відкрили 64 провадження за фактом обстрілу в Луганській області.

У спецслужбі підкреслюють, що вчора, 8 вересня, окупанти обстріляли район тубдиспансеру в Трьохізбенці, використовуючи 122-мм артилерію. У результаті було поранено шестеро українських військових. Снаряди також потрапили в житлові будинки і багатоповерхівки Трьохізбенки.

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ

Відкрито провадження за частиною 2 статті 258 КК України (терористичний акт, який завдав тяжких наслідків).

Нагадаємо, через обстріл залізничної станції Скотовате, "Укрзалізниця" обмежила рух потягів. Також повідомлялося, що бойовики обстріляли Зайцеве бомбами, роздрукованими на 3d принтері.