Бойовики обстріляли залізничну станцію: Укрзалізниця обмежила рух поїздів у зоні ООС

Рух приміських поїздів був обмежений до стабілізації ситуації на передовій.

Окупаційні війська з важкого озброєння відкрили вогонь у районі залізничної станції Скотовате. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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За даними компанії, ворожі снаряди падають на відстані два кілометри від залізничної станції.

Після початку обстрілу з важкого озброєння з боку проросійських бойовиків "Л/ДНР", персонал і пасажирів оперативно евакуювали в укриття. Пошкоджень інфраструктури наразі немає.

Пресслужба "Укрзалізниці" також попередила про обмеження руху поїздів до станції Фенольна.

"До стабілізації ситуації рух приміських поїздів №6011/6072 "Лиман — Скотовате — Лозова" і №6003/6004 "Ізюм — Скотовате — Святогірськ" обмежений до станції Фенольна. Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Укрзалізниця повідомила про обстріл залізничної станції

Пресцентр штабу ООС повідомляє про нові втрати ЗСУ на Донбасі. За даними військових, вранці 9 вересня проросійські бойовики порушили режим припинення вогню, обстрілявши позиції сил ООС у зоні відповідальності "Схід".

Унаслідок ворожого обстрілу вогнепальне поранення отримав український військовослужбовець — його у важкому стані доставили в лікарню.

"Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров'я — тяжкий. Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", — йдеться в повідомленні.

Пресцентр штабу ООС також розповідає про вчорашні обстріли позицій ЗСУ з боку окупаційних військ. 8 вересня проросійські бойовики відкривали вогонь по українських військовослужбовцях у районі населеного пункту Кряківка. Після обстрілу шістьох бійців ЗСУ обстежили медики і встановили попередній діагноз акубаротравма. У задовільному стані їх спрямували у військово-медичний клінічний центр у Харкові.

Раніше Фокус повідомляв, що бойовики обстріляли прифронтове селище бомбами, роздрукованими на 3D-принтері. За даними пресцентру ООС, окупаційні війська скинули на південну частину житлового району Зайцеве саморобні бомби, які були роздруковані на 3D-принтері та містили до 500 грам вибухової речовини.

Також Фокус розповідав, що в серпні на Донбасі загинули 9 українських бійців. У минулому місяці зафіксовані рекордні втрати ЗСУ починаючи з квітня 2021 року.