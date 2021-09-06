Бойовики обстріляли Зайцеве бомбами, роздрукованими на 3D принтері (фото)

У начинені вибухівкою пристрої окупанти додали "касети" з металевими кульками діаметром до 6 мм.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації скинули на житловий масив дві саморобні бомби. Про це повідомляє пресслужба ООС у Facebook.

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В районі Зайцевого (Донецька область) на південну частину житлового району були скинуті дві саморобні бомби, проте одна з них не вибухнула. Повідомляється, що пристрої були надруковані на 3D принтері, у них було до 500 грамів вибухової речовини. Вражаючим елементом в саморобній бомбі були "касети" зі сталевими кулями діаметром до 6 міліметрів.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Українська сторона СЦКК передала факти порушення перемир'я в СММ ОБСЄ і в органи досудового розслідування України.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

При цьому наголошується, що за останній тиждень бойовики 5 разів застосовували БПЛА. Після цього позиції українських військових були обстріляні.

Нагадаємо, 28 серпня окупанти накрили артилерією Авдіївку, в результаті поранено 8 бійців.

Раніше стало відомо стан пораненого бійця на Донбасі 29 серпня. Військового ввели у штучну кому.