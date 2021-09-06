Боевики обстреляли Зайцево бомбами, распечатанными на 3D принтере (фото)

В начиненные взрывчаткой устройства оккупанты добавили кассеты с металлическими шариками диаметром до 6 мм.

В зоне проведения Операции объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации сбросили на жилмассив две самодельные бомбы. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

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В районе Зайцево (Донецкая область) в южную часть жилого района были сброшены две самодельные бомбы, однако одна из них не взорвались. Сообщается, что устройства были напечатаны на 3D принтере и содержали до 500 грамм взрывчатого вещества. Поражающим элементом в самодельной бомбе были кассеты со стальными пулями диаметром до 6 миллиметров.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Украинская сторона СЦКК сообщила о фактах нарушения перемирия в СММ ОБСЕ и в органы досудебного расследования Украины.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

При этом отмечается, что за последнюю неделю боевики 5 раз применяли БПЛА. После этого позиции украинских военных были обстреляны.

Напомним, 28 августа оккупанты накрыли артиллерией Авдеевку, в результате ранено 8 бойцов.

Ранее стало известно о состоянии раненого бойца на Донбассе 29 августа. Военного ввели в искусственную кому.