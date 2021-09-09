Боевики обстреляли железнодорожную станцию: Укрзализныця ограничила движение поездов в зоне ООС

Движение пригородных поездов было ограничено до стабилизации ситуации на передовой.

Оккупационные войска из тяжелого вооружения открыли огонь в районе железнодорожной станции Скотоватая. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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По данным компании, вражеские снаряды падают на расстоянии в два километра от железнодорожной станции.

После начала обстрела из тяжелого вооружения со стороны пророссийских боевиков "Л/ДНР", персонал и пассажиров оперативно эвакуировали в укрытие. Повреждений инфраструктуры на данный момент не.

Пресс-служба "Укрзализныци" также предупредила об ограничении движении поездов до станции Фенольная.

"До стабилизации ситуации движение пригородных поездов №6011/6072 "Лиман — Скотоватая — Лозовая" и №6003/6004 "Изюм — Скотоватая — Святогорск" ограничено до станции Фенольная. Призываем пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и следить за обновлением информации", — говорится в сообщении.

[ + – ] Укрзализныця сообщила про обстрел железнодорожной станции

Пресс-центр штаба ООС сообщает о новых потерях ВСУ на Донбассе. По данным военных, утром 9 сентября пророссийские боевики нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции сил ООС в зоне ответственности "Восток".

В результате вражеского обстрела огнестрельное ранение получил украинский военнослужащий — его в тяжелом состоянии доставили в больницу.

"После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья — тяжелое. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", — говорится в сообщении.

Пресс-центр штаба ООС также рассказывает о вчерашних обстрелах позиций ВСУ со стороны оккупационных войск. 8 сентября пророссийские боевики открывали огонь по украинским военнослужащим в районе населенного пункта Кряковка. После обстрела шестеро бойцов ВСУ обследовали медики и установили предварительный диагноз акубаротравма. В удовлетворительном состоянии их направили в военно-медицинский клинический центр в Харькове.

Ранее Фокус сообщал, что боевики обстреляли прифронтовой поселок бомбами, распечатанными на 3D-принтере. По данным пресс-центра ООС, оккупационные войска сбросили на южную часть жилого района Зайцево самодельные бомбы, которые были распечатаны на 3D-принтере и содержали до 500 грамм взрывчатого вещества.

Также Фокус рассказывал, что в августе на Донбассе погибли 9 украинских бойцов. В минувшем месяце зафиксированы рекордные потери ВСУ начиная с апреля 2021 года.