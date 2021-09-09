Под обстрел боевиков в Луганской области попали оперативники СБУ (фото)

Сотрудники спецслужбы собирали доказательства обстрелов пророссийских боевиков. В это время им прилетело из крупнокалиберных минометов, которые запрещены Минскими соглашениями.

Под обстрел вооруженных формирований РФ попала следственно-оперативная группа СБУ, которая работала на линии разграничения в Луганской области. Об этом сообщает пресс-центр службы.

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Офицеры спецслужбы собирали доказательства вины в обстреле оккупантов мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения. Обстрел произошел в Трехизбенке.

Фото: пресс-служба СБУ

По информации СБУ, обстрел производился из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Никто из оперативников не пострадал. После обстрела силовики продолжили собирать доказательства в рамках уголовного производства по факту обстрелов украинских позиций. Сообщается, что с начала года в СБУ открыли 64 производства по факту обстрелов в Луганской области.

В спецслужбе подчеркивают, что вчера, 8 сентября оккупанты обстреляли район тубдиспансера в Трехизбенке используя 122-мм артиллерию. В результате было ранено шестеро украинских военных. Снаряды также попали в жилые дома и многоэтажки Трехизбенки.

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ

Открыто производство по части 2 статьи 258 УК Украины (террористический акт, который нанес тяжелые последствия).

Напомним, из-за обстрела железнодорожной станции в Скотоватой, "Укрзализныця" ограничила движения поездов. Также сообщалось, что боевики обстреляли Зайцево бомбами, распечатанными на 3d принтере.