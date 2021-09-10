ВСУ могут освободить Донецк и Луганск после приказа Зеленского, — Данилов (видео)

Деоккупация части Донецкой и Луганской областей военным путем может привести к большим потерям среди мирного населения.

ВСУ могут освободить оккупированные Донецк и Луганск после соответствующего приказал верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Об этом в эфире "1+1" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По его словам, украинская армия готова военным путем освободить оккупированные российскими войсками Донецк и Луганск.

Для этого, как подчеркнул Алексей Данилов, достаточно соответствующего приказа верховного главнокомандующего.

Алексей Данилов предупредил, что деоккупация ОРДЛО военным путем может привести к большим потерям среди гражданских.

"Наша армия может выполнить любое задание. И то, что наши ребята выполняли в Афганистане, ни одна страна не могла сделать. Наши ребята, наши офицеры выполняют такие задания, что сегодня, если верховный главнокомандующий даст команду взять Донецк и Луганск, они (бойцы ВСУ — ред.) могут это сделать. Но что делать с десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность? Мне странно слышать, когда люди, которые никогда не были на фронте, не общались с ребятами и девушками, которые там (на передовой — ред.), начинают в кулуарах, ходить с эфира на эфир и очернять нашу армию. Позор!", — продолжил секретарь СНБО в эфире телеканала.

Данилов заверил, что украинская армия имеет все возможности для сдерживания страны-агрессора, а власти понимают, какие задачи перед ними стоят.

"Мы справимся. Мы понимаем, что мы должны делать и мы обязательно сделаем так, что нас будут уважать во всем мире", — резюмировал секретарь СНБО.

[ + – ] Данилов про освобождение Донецка и Луганска

Ранее Фокус сообщал, что оккупанты обстреляли железнодорожную станцию на Донбассе. Укрзализныця ограничила движение пригородных поездов после того, как боевики открыли огонь из тяжелого вооружения. Снаряды падали в 2 километрах от станции Скотоватая, из-за чего персонал и пассажиров эвакуировали в укрытие.

Также Фокус рассказывал, что оккупанты обстреляли оперативников СБУ на передовой. Боевики обстреляли оперативников в тот момент, когда они собирали доказательства обстрелов со стороны оккупационных войск в Луганской области.