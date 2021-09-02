"Спричинить контрзаходи", — Пєсков пригрозив наслідками вступу України в НАТО

За словами прессекретаря, Росії потрібно буде перебалансувати ситуацію, щоб організувати безпеку кордонів.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що можливе наближення військової інфраструктури НАТО до кордонів РФ змусить прийняти контрзаходи для безпеки кордонів. Про це він сказав в інтерв'ю "Известиям".

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У Вашингтоні під час візиту Зеленського, за словами Пєскова, досить позитивно реагували на бажання України вступити в Альянс, незважаючи на те, "що це як мінімум половиною населення України не підтримується, судячи із соціологічних опитувань".

"Потенційно це для нас дуже небезпечно, тому що НАТО таким чином продовжить залучення своєї військової інфраструктури до наших кордонів. Це питання, яке спричинить необхідність прийняття якихось контрзаходів, з тим, щоб провести перебалансування ситуації і на 100% організувати безпеку наших кордонів", — сказав Пєсков.

Прессекретар також додав, що приємно, що РФ так звучала на порядку денному на переговорах, але хотілося, щоб це було зі знаком "плюс, а не зі знаком мінус". Але наразі риторика Зеленського наводить на думки, що основне завдання україно-американських відносин — це дружити проти РФ.

Нагадаємо, під час розмови Зеленського і Байдена, серед інших, порушувалося питання про вступ України в НАТО.

При цьому в НАТО заявили, що війна на Донбасі — не перешкода для вступу в Альянс.