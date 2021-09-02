"Повлечет контрмеры", - Песков пригрозил последствиями вступления Украины в НАТО

По словам пресс-секретаря, России нужно будет перебалансировать ситуацию, чтобы обеспечить безопасность границ.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что возможное приближение военной инфраструктуры НАТО к границам РФ вынудит принять контрмеры для безопасности границ. Об этом он сказал в интервью "Известиям".

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В Вашингтоне во время визита Зеленского, по словам Пескова, достаточно позитивно реагировали на желание Украины вступить в Альянс несмотря на то, "что как минимум половиной населения Украины не поддерживается, судя по социологическим опросам".

"Потенциально это для нас очень опасно, потому что НАТО таким образом продолжит привлечение своей военной инфраструктуры к нашим границам. Это вопрос, который повлечет необходимость принятия каких-то контрмер, с тем чтобы провести перебалансировку ситуации и на 100% обеспечить безопасность наших границ", — сказал Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что лестно, что РФ так звучала на повестке дня на переговорах, но хотелось, чтобы это было со знаком "плюс, а не со знаком минус". Но сейчас риторика Зеленского наводит на мысли, что основная задача украино-американских отношений — это дружить против РФ.

Напомним, во время разговора Зеленского и Байдена, среди прочих поднимался вопрос о вступлении Украины в НАТО.

При этом в НАТО заявили, что война на Донбассе — не помеха для вступления в Альянс.