Проросійські бойовики застосували заборонену зброю на Донбасі, є поранені
Йдеться про застосування російсько-окупаційними формуваннями мінометів калібру 120 мм біля Причепилівка (Луганська обл.). За минулу добу режим припинення вогню був порушений 12 разів.
За минулу добу середи, 22 вересня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики порушили режим припинення вогню 12 разів. Про це повідомив прес-центр ООС в Facebook.
Представники українських Збройних сил відзначили значне зростання інтенсивності бойових дій на лінії зіткнення. При цьому російсько-окупаційні війська 2 рази застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами.
Протягом доби бойовиками велися обстріли:
- У напрямку Світлодарська (Донецька обл.) з великокаліберних кулеметів
- Біля Павлополя і неподалік від Водяного (Донецька обл.) були скинуті ВОГ-17 за допомогою літальних апаратів, здійснений обстріл з гранатометів і стрілецької зброї
- В районі Зайцеве (Донецька обл.) І Новотошківського (Луганська обл.) вівся вогонь зі стрілецької зброї. Також неподалік від Новотошківського застосовувалися гранатомети.
- Біля Причепилівки (Луганська обл.) двічі застосовувалася заборонене Мінськими угодами зброя, скоєно 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.
В результаті обстрілу двоє українських військових отримали вогнепальні поранення. Бійці були евакуйовані в госпіталь, їхній стан оцінюють як "задовільний".
"Українські захисники вели активну оборону і придушували вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння", — повідомили в прес-центрі.
За станом на 17:00 23 вересня протягом доби інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення знизилася. Проросійські бойовики порушили режим припинення вогню один раз:
- У напрямку Південного (Донецька обл.) був здійснений обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Втрат серед українських військових немає.
У той же час з початку вересня в російсько-українській війні загинули п'ятеро українських військових (за посиланням — подробиці смерті, якщо вони є):
- Олексій Куленко (1985 року народження) — загинув 11 вересня
- Військовослужбовець ВСУ — загинув 11 вересня
- Артур Голуб (1994 року народження) — загинув 12 вересня
- Валентин Чепурний (1987 року народження) — загинув 12 вересня.
- Дем'ян Данилов (1997 року народження) — загинув 13 вересня.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський в ході конференції YES заявив, що не виключає повномасштабної війни з Росією.
Раніше Фокус писав, що секретар РНБО Олексій Данилов підтвердив готовність ЗСУ звільнити окуповані Донецьк і Луганськ після відповідного наказу верховного головнокомандуючого.