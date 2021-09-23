Проросійські бойовики застосували заборонену зброю на Донбасі, є поранені

Йдеться про застосування російсько-окупаційними формуваннями мінометів калібру 120 мм біля Причепилівка (Луганська обл.). За минулу добу режим припинення вогню був порушений 12 разів.

За минулу добу середи, 22 вересня, в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі проросійські бойовики порушили режим припинення вогню 12 разів. Про це повідомив прес-центр ООС в Facebook.

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Представники українських Збройних сил відзначили значне зростання інтенсивності бойових дій на лінії зіткнення. При цьому російсько-окупаційні війська 2 рази застосовували озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Протягом доби бойовиками велися обстріли:

У напрямку Світлодарська (Донецька обл.) з великокаліберних кулеметів

Біля Павлополя і неподалік від Водяного (Донецька обл.) були скинуті ВОГ-17 за допомогою літальних апаратів, здійснений обстріл з гранатометів і стрілецької зброї

В районі Зайцеве (Донецька обл.) І Новотошківського (Луганська обл.) вівся вогонь зі стрілецької зброї. Також неподалік від Новотошківського застосовувалися гранатомети.

Біля Причепилівки (Луганська обл.) двічі застосовувалася заборонене Мінськими угодами зброя, скоєно 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.

В результаті обстрілу двоє українських військових отримали вогнепальні поранення. Бійці були евакуйовані в госпіталь, їхній стан оцінюють як "задовільний".

"Українські захисники вели активну оборону і придушували вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння", — повідомили в прес-центрі.

За станом на 17:00 23 вересня протягом доби інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення знизилася. Проросійські бойовики порушили режим припинення вогню один раз:

У напрямку Південного (Донецька обл.) був здійснений обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Втрат серед українських військових немає.

У той же час з початку вересня в російсько-українській війні загинули п'ятеро українських військових (за посиланням — подробиці смерті, якщо вони є):

Олексій Куленко (1985 року народження) — загинув 11 вересня Військовослужбовець ВСУ — загинув 11 вересня Артур Голуб (1994 року народження) — загинув 12 вересня Валентин Чепурний (1987 року народження) — загинув 12 вересня. Дем'ян Данилов (1997 року народження) — загинув 13 вересня.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський в ході конференції YES заявив, що не виключає повномасштабної війни з Росією.

Раніше Фокус писав, що секретар РНБО Олексій Данилов підтвердив готовність ЗСУ звільнити окуповані Донецьк і Луганськ після відповідного наказу верховного головнокомандуючого.