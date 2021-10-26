ЗМІ повідомили про звільнення ЗСУ села Старомар'ївка: штаб ООС назвав це фейком (фото, відео)

Військове командування Операції об'єднаних сил запевняє, що позиції української армії на Донеччині залишаються незмінними.

Збройні сили України взяли під контроль населений пункт Старомар'ївка Донецької області. Про це низці українських ЗМІ, зокрема Бабелю, підтвердили джерела в Міноборони.

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ЗСУ зайняли Старомар'ївку — інформація зі ЗМІ

Крім українських журналістів, інформацію про те, що підрозділи ЗСУ повернули село Старомар'ївка під контроль України, спершу поширювали підконтрольні окупаційній владі ЗМІ та проросійські "воєнкори".

Село Старомар'ївка розташоване в "сірій" зоні. Станом на 2020 рік у населеному пункті проживало 150 осіб, у тому числі 7 дітей.

[ + – ] Старомар'ївка на карті Донецької області

[ + – ] Визволення Старомар'ївки

Місцеві жителі в соцмережах опублікували відео з Тельманівського району. Автор ролика стверджує, що танки російсько-окупаційних формувань залишають регіон до наступу підрозділів ЗСУ.

[ + – ] Проросійські бойовики залишають Старомар'ївку напередодні наступу ЗСУ

ЗСУ зайняли Старомар'ївку — обстріли на Донбасі

Пресцентр штабу ООС у Facebook спростував інформацію про те, що підрозділи ЗСУ взяли під контроль село Старомар'ївка. Командування запевняє, що повідомленнями про звільнення населеного пункту Росія намагається дискредитувати Україну та звинуватити її в порушенні лінії розмежування.

[ + – ] Штаб ООС про звільнення Старомар'ївки

ЗСУ зайняли Старомар'ївку — обстріл позицій у Гранітному

Проте на Донбасі активно продовжуються бойові дії. У вечірньому зведенні сказано, що протягом поточної доби російсько-окупаційні формування тричі обстрілювали позиції ЗСУ в Гранітному з артилерії калібру 122 мм. Примітно, що село Гранітне розташоване біля Старомар'ївки, а населені пункти поділяє річка Кальміус і пішохідний міст.

Крім цього, як зазначають у пресцентрі штабу ООС, українська армія зазнала втрат — один із бійців ЗСУ загинув унаслідок обстрілу, ще один військовослужбовець отримав поранення та був госпіталізований.

[ + – ] Боєць ЗСУ загинув на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу

Раніше Фокус публікував відео знищення позицій окупантів у зоні ООС. Бійці 10-ї гірничо-штурмової бригади прицільним пострілом із СПГ знищили позицію проросійських бойовиків у будинку.

Також Фокус розповідав, що на Донбасі у вересні від рук окупантів загинули семеро українських бійців.