В Совфеде РФ отвергли возможность использования российских войск против Украины

Вице-спикер Константин Косачев при этом утверждает, что государство-агрессор никогда "не использовало свои Вооруженные силы" для захвата чужой территории.

Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заверил, что Вооруженные силы России не будут задействованы против Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24", передает агентство "РИА Новости".

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Российский сенатор заявил, что РФ "ни разу в истории международных отношений" не совершала вооруженной агрессии против других стран.

"Ни в случае с Грузией, ни в случае с Крымом, ни в случае с юго-востоком Украины. (Россия) не использовала свои Вооруженные силы, чтобы захватить чужую территорию", — сказал Косачев.

Российскую оккупацию грузинской Абхазии и Южной Осетии он назвал "операцией по принуждению к миру". Также политик заявил, что "на юго-востоке Украины российские Вооруженные силы в принципе не использовались и, разумеется, использоваться никогда не будут".

По словам Косачева, страны Запада "нагнетают ситуацию" вокруг Украины, чтобы "привязать" страну к себе и заставить ее "продолжать бежать в стороны Запада, в сторону НАТО". Другая цель, которую, по мнению вице-спикера Совфеда, преследуют оппоненты РФ, заключается в том, чтобы оттолкнуть от России всех ее соседей, "поддерживая на плаву тезис о российской агрессивности".

При этом российский чиновник сказал, что украинские власти, "на фоне нарастающих к зиме внутренних проблем", могут пойти на "опасную военную авантюру", чтобы "втянуть Россию во "внутриукраинский" конфликт" и "избавиться" от временно оккупированных РФ территорий Донбасса.

Напомним, недавно агентство Bloomberg сообщило о призыве десятков тысяч резервистов в России для подготовки полномасштабного вторжения в Украину. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что РФ планирует совершить нападение на Украину в январе-феврале 2022 года.

В Кремле назвали заявления об исходящей от РФ прикрытием для "провокаций" со стороны Украины, и пообещали "самые-самые серьезные последствия" в случае их реализации.