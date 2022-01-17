Нормандський формат. Глава МЗС Німеччини окреслила основні теми переговорів у Києві

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок заявила, що головна мета візиту — переговори з питань безпеки в межах "нормандського процесу".

Міністриня закордонних справ ФРН Анналена Бербок окреслила основні теми переговорів, які вона проведе в Києві з президентом України Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Як повідомляє видання Tagesschau, глава МЗС Німеччини насамперед заявила, що не вестиме "переговорів про Україну в обхід України".

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Бербок планує відвідати за два дні дві столиці — Київ і Москву, але перший візит вона здійснить до столиці України. Метою візиту глави МЗС ФРН є з'ясувати рівень готовності двох країн діяти в межах "нормандського процесу".

"Я хочу на місці з'ясувати, чи є готовність дійти рішень дипломатичним шляхом — перш за все знову наповнити життям "нормандський процес" і нарешті досягти прогресу в реалізації мінських домовленостей", — заявила міністриня перед вильотом у Київ.

Дипломатка додала, що на зустрічі також будуть порушені питання щодо "зеленої" енергетики та відповідної модернізації української системи, розвитку ринку водню і питання кібербезпеки.

Однак при цьому глава МЗС наголосила, що основні засади будуть незмінними.

"До них належать територіальна недоторканність, вільний вибір союзу та відмова від загрози насильства як політичного інструменту", — наголосила Бербок.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу за результатами зустрічі з Анналеною Бербок заявив, що під час переговорів докладно обговорювалося питання російської агресії та намічених кроків щодо дипломатичного врегулювання конфлікту. За його словами, також було порушено питання залучення зарубіжних інвестицій в енергетичну сферу України.

Раніше повідомлялося, що посол України в Німеччині Андрій Мельник пред'явив уряду Німеччини претензії і вимагав негайно припинити блокування постачання зброї в Україну по лінії НАТО.