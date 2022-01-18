Британські військові літаки з військовою допомогою в Україні облітають повітряний простір Німеччини

Ймовірно, маршрут для британських літаків прокладено з огляду на позицію Німеччини щодо постачання озброєння Україні по лінії НАТО.

Британські військові літаки, які постачали в Україну озброєння для посилення обороноздатності української армії, змушені облітати повітряний простір Німеччини. Про це повідомив засновник видання Conflict News Кайл Глен у своєму Twitter.

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Військовий експерт як доказ опублікував дані Flight Radar, на яких видно, що транспортні літаки Великобританії летять в Україну не через Німеччину прямою дорогою, а через Данію та Польщу.

Глен ставить питання, чи не відмовила Німеччина пропустити через свій повітряний простір два літаки С-17 Королівських ВПС через блокування постачання озброєння в Україну по лінії НАТО.

Що заявила Анналена Бербок у Києві?

Ймовірно, такий маршрут проклали через останню заяву міністрині закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка вчора проводила зустріч з українським керівництвом у Києві. За її словами, позиція Німеччини щодо постачання озброєння в Україну залишається незмінною.

"Позиція уряду Німеччини щодо постачання зброї з огляду на нашу рестриктивну політику експорту озброєнь відома, і це пояснюється також нашою історією", — заявила Бербок.

Глава МЗС ФРН зазначила, що Німеччина надає українській стороні посильну багатосторонню допомогу щодо лікування українських військових у Берліні та створення пересувного військового лазарета. Також Бербок додала, що існує спільна підтримка з боку ЄС, НАТО та "Великої сімки" щодо деескалації напруженості в Україні.

Зі свого боку, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання, що консультації між двома країнами з цього питання ще повністю не завершені.

"Ми чудово знаємо, як використовувати зброю для захисту української території, і ми над цим щодня працюємо, маємо непогані результати, і наш діалог із Німеччиною з цього питання продовжиться", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, що міністриня закордонних справ Німеччини Анналена Бербок провела зустріч у Києві на високому рівні, під час якої було обговорено питання безпеки у межах "нормандського процесу". При цьому глава МЗС зазначила, що основні засади, до яких, зокрема, належить територіальна недоторканність України, будуть незмінними.

Для підвищення обороноздатності України на тлі ймовірності військового вторгнення РФ Великобританія поставить легкі протитанкові оборонні системи. За словами міністра оборони Великобританії Бена Воллеса, зброя має стратегічне призначення і не становить загрози Росії.