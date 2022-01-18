"Чрезвычайно опасно": Кремль отреагировал на поставку британского оружия в Украину

По словам пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова, возобновление поставок вооружения в Украину не способствуют снижению напряженности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поставку в Украину вооружения из Великобритании, которое сегодня прибыло рейсами военно-транспортных самолетов С-17 Королевских ВВС. Как сообщает агентство ТАСС, Песков отметил, что новые поставки вооружений не способствуют снижению напряженности.

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По мнению пресс-секретаря, поставляемое вооружение является не оборонительным, а наступательным.

"Это все идет в русле наших обеспокоенностей в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую не только являются оборонительными, но и наступательными", — отметил Песков.

Он также упомянул о поставках дополнительного вооружения, в том числе переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК), подчеркнув при этом, что их циркуляция регулируется международным правом.

"Это чрезвычайно опасно и не способствует снижению напряженности", — сказал представитель Кремля.

О каких ПЗРК идет речь Песков не уточнил, однако известно что, согласно заявлению министра обороны Великобритании Бена Уолесса, в Украину планировалось доставить противотанковые комплексы NLAW для повышения обороноспособности украинской армии. Эти комплексы малой дальности носят исключительно оборонительный характер, размещение которых в Украине не может представлять угрозу для Российской Федерации.

Напомним, что в Украину прибыл третий самолет из Великобритании, который доставил переносное противотанковое вооружение NLAW. По словам министра обороны Великобритании Бена Уолесса вооружение имеет исключительно стратегический характер и поставлено в Украину для повышения оборонительного потенциала.

Британские самолеты, доставляющие вооружение, во время полета вынуждены облетать воздушное пространство Германии из-за ветирования поставок оружия стран НАТО.