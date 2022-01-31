Расширим действие санкций, чтобы охватить весь путинский режим, - глава МИД Британии

Новые ограничения могут затронуть российских владельцев элитной недвижимости в Лондоне.

Сегодня глава британского МИД Элизабет Трасс подаст в парламент Англии пакет законодательных инициатив, расширяющих санкции против окружения Путина. После их принятия ограничительные меры будут распространяться на значительно большее количество активов и людей, связанных с Кремлем, сообщает BBC.

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Министр рассказала, что новые ограничения наиболее широко распространятся на финансовую сферу деятельности российских предприятий, в частности, энергетические компании. В данный момент санкции, согласно законам Великобритании, имеют весьма узкую направленность. Они затрагивают лишь компании, которые прямо замешаны в дестабилизации Украины.

"Мы хотим расширить охват, так чтобы под санкции могла попасть любая компания, представляющая интерес для Кремля, и сам российский режим, чтобы путинским олигархам и компаниям, поддерживающим российское государство, некуда было спрятаться",- рассказала Элизабет Трасс.

При этом политик не исключает, что ограничения коснутся недвижимости в Лондоне, которой владеют близкие к режиму Путина лица.

"Эти законодательные акты позволят нам поражать гораздо более широкий круг целей, так что ни у кого не будет оснований думать, что он защищен от санкций", — добавила глава британского МИД.

Предложить на рассмотрение парламента соответствующие законопроекты Трасс должна уже 31 января. Политика санкционного давления вместе с комплексом дипломатических мер, по мнению министра, должна повлиять на Россию и удержать ее от дальнейшей агрессии.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс уже сообщала, что Великобритания собирается усилить санкции против России. Часть мер, заявила она, могут коснуться лично президента России Владимира Путина.

Ранее Фокус сообщал, что бывший украинский нардеп Евгений Мураев заявил о возможности подачи судебного иска к правительству Великобритании из-за утверждений британского министерства иностранных дел о намерении России сделать его лояльным лидером Украины.