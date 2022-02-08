Яхту Путина забрали из порта Гамбурга из-за угрозы конфискации (фото)

На такое решение могли повлиять заявления главы МИД Великобритании Лиз Тесс, которая анонсировала масштабные санкции для всей верхушки Кремля в случае вторжения РФ в Украину.

Яхта Graceful, которой владеет российский президент Владимир Путин, 7 февраля вышла из порта Гамбурга, где находилась последние месяцы. Спешный уход судна из гавани обусловлен угрозой конфискации роскошного плавсредства, сообщает издание Bild.

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Сконструировали яхту в 2005 году на стапелях российского судостроительного завода "Севмаш" в Северодвинске. Изначально судно носило название "Балтика" и имело длину 71 м. В 2010 году для окончания строительства было решено транспортировать построенный корпус яхты в Германию. При буксировке погодные условия сильно ухудшились, корпус яхты оторвался от буксира и был сильно поврежден о скалы у северных берегов Норвегии. Поврежденный корпус яхты погрузили на баржу и доставили в Гамбург, на верфь "Blohm+Voss".

[ + – ] Длина яхты составляет 81,5 м

Однако, повреждения были настолько сильны, что первоначально хотели отказаться от продолжения строительства. После ряда консультаций немцы все же взялись за ремонт, практически перестроив яхту заново. Длина яхты была увеличена более чем на 10 метров, до итоговых 81,5, при этом серьезные изменения были привнесены во всю конструкцию. В 2014 году, после проведения всех испытаний, досконально переделанная яхта получила название "Graceful" и была передана заказчику. Судоремонтные работы обошлись России в 87 миллионов евро.

[ + – ] Российский лидер опасается конфискации дорогостоящего имущества

В 2021 году Владимир Путин принимал на борту яхты самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. После этого "Graceful" в сентябре 2021 года пришвартовали в гавани Гамбурга, где достроили два балкона.

[ + – ] Владимир Путин принимал на борту яхты самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко

Издательство отмечает, что по-всей видимости, российский лидер опасается конфискации дорогостоящего имущества после заявлений министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Она неоднократно заявляла, что в случае российского полномасштабного вторжения на территорию Украины Британия введет масштабные санкции, которые затронут имущество всей элиты путинского режима в России.

Ранее Фокус сообщал о том, что жители Роттердама собираются забросать суперяхту Безоса за $540 млн тухлыми яйцами. Верфь, на которой строится яхта, просит разобрать среднюю часть исторического векового моста, чтобы судно могло выйти в открытое море.