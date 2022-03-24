Журналісти знайшли в Європі російських олігархів активів на 17 мільярдів доларів

В Олега Дерипаски — вілли й офіси на Сардинії, у родини Абрамовича — будинки в Лондоні, а у Шувалова — вілла в Тоскані.

Журналісти Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) разом із колегами з інших видань продовжують з'ясовувати, якою нерухомістю російські олігархи володіють за кордоном. З'ясувалося, що активи вже виявлено на 17 мільярдів доларів. І розкидані об'єкти нерухомості від Кіпру до Великої Британії. Раніше про ці об'єкти не повідомлялося публічно.

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Вілли Олега Дерипаски

У 2016 році Олег Дерипаска, чиї статки ще нещодавно оцінювалися в 28 мільярдів доларів і який володіє компаній "Русал", придбав нерухомість на Кіпрі, заради кіпрського громадянства. Йдеться про віллу, вартістю 650 тисяч доларів та офісну будівлю у Лімассолі за три мільйони доларів.

Також у нього є комерційна нерухомість у Люксембурзі. Будівництво офісної вежі у кварталі Бельваль веде австрійська компанія Strabag, де Дерипаска є основним акціонером.

Є в Дерипаски і три вілли на Сардинії, в прибережному районі Коста-Смеральда, що полюбився російським олігархам. Ними він володіє не безпосередньо, а через цілий ланцюжок фірм. Вартість нерухомості на Сардинії — понад 410 мільйонів доларів.

А колишня дружина Дерипаски Поліна Юмашева володіє часткою у рекламній фірмі Buro.Global у Лондоні. Вони розлучилися у 2018 році. А ще в 2011-му Поліна брала участь у мітингах на Болотній площі, зазначаючи, що "не можна миритися з порушеннями на виборчих дільницях" і "нав'язувати "Єдину Росію".

До речі, розкішний маєток Дерипаски в Лондоні нещодавно був захоплений сквотерами, які вимагали віддати його на потреби українських біженців.

Траст Абрамовича

Траст HF Trust був створений на Кіпрі 29 грудня 2014 року. Ім'я російського олігарха Романа Абрамовича не згадується у документах HF Trust, але журналісти стверджують, що саме колишній губернатор Чукотки є "єдиним бенефіціаром". Саме через цей траст здійснювалися інвестиції у хедж-фонди, обсяг яких оцінюється у суму приблизно мільярд доларів.

А колишній дружині Абрамовича, Ірині Маландіній, з якою він познайомився, коли вона працювала стюардесою, і був у шлюбі з 1991 по 2007 рр., а також п'яти їхнім дітям належать: три вілли в Сен-Тропе, будинок у Парижі біля Єлисейського палацу за 12 мільйонів євро та маєток у Лондоні за 17 мільйонів євро. Також одній із дочок Абрамовича належить вілла біля озера Фушль в Австрії за 11 мільйонів євро.

Хоч на Абрамовича і наклали санкції в ЄС і Великій Британії, змусивши виставити на продаж його улюблену "іграшку": ФК "Челсі", але президент Зеленський особисто попросив президента США Байдена почекати із санкціями, оскільки олігарх може стати посередником у мирних переговорах із Росією.

Маєтки в Лондоні Алішера Усманова

Яхту Алішера Усманова було заарештовано однією з перших. Але в нього та його сім'ї є ще чимало нерухомості у світі. Так, його племінники Сарвар Ісмаїлов і Санжар Ісмаїлов володіють маєтками в Лондоні вартістю 30 і 28 мільйонів доларів, а сестра мільярдера Гульбахор Ісмаїлова володіє двома будинками в Хорватії. Вартість нерухомості не надто висока — 5 мільйонів доларів. Ще дешевше їй коштувала квартира в Юрмалі, Латвія — 650 тисяч доларів.

Вілла у Тоскані Ігоря Шувалова

Колишній віцепрем'єр РФ володіє квартирами в будинку на Котельницькій набережній у Москві, а його син Євген обзавівся віллою в Тоскані. Її вартість невідома, але до 2017 року вона належала компанії Weitried, якою, зі свого боку, володіла фірма з Британських Віргінських островів, що належить Євгену.

На підтвердження версії, що тосканська вілла належить сім'ї Шувалових, варто зазначити, що літак їхньої компанії постійно літав в аеропорти поряд.

Хорватський будинок сім'ї президента "Транснафти" Миколи Токарєва

У процесі розслідування з'ясувалося, що дочка президента компанії "Транснафти" Миколи Токарєва Майя Болотова з минулого року володіє хорватською компанією TGA, якій належить будинок на острові Лошинь у Хорватії.

Будинок був куплений у 2010 році, коли компанією володіла дружина Токарєва — Галина. Вартість будинку — 670 тисяч доларів.

Нагадаємо, в Італії з’ясовують, кому належить яхта "Шехерезада", яка прибула туди на ремонт минулого року. Шестипалубну суперяхту пов'язують із президентом РФ Володимиром Путіним. Проте британський капітан стверджує, що ніколи не бачив Путіна на борту. Утім, британська команда заступала на пост лише тоді, коли власник був відсутній. Зазвичай команда складалася з росіян. Журналісти отримали фото інтер'єрів яхти та з'ясували, що навіть тримачі туалетного паперу на борту виготовлені із золота.