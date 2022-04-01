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У Франції заарештували два вертольоти російського олігарха Алішера Усманова (фото)

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Фото: Twitter | Представник Усманова заявив, що бізнесмен не володіє цими вертольотами

Мільярдер через санкції проти Росії втратив гелікоптери вартістю близько $26 млн, які раніше передав у володіння безвідкличним трастам.

Французька влада заарештувала два вертольоти російського олігарха Алішера Усманова. Про це пише американський журнал Forbes із посиланням на представника Міністерства економіки та фінансів Франції.

Перший вертоліт Airbus EC-175 з бортовим номером M-DLBR заарештували 22 березня у Ла-Кастеллі (комуна на південному сході). Другий вертоліт Eurocopter EC-155 із бортовим номером M-DLBA – у Монте-Карло 25 березня.

Forbes зазначив, що два гелікоптери коштують близько $26 млн. Представник Усманова заявив виданню, що олігарх цими гелікоптерами не володіє.

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Гелікоптерами володіють безвідкличні трасти

"Вертольоти передані у власність безвідкличних трастів. Процес передачі майна в сімейні трасти почався багато років тому і не мав нічого спільного ні з ухиленням від санкцій, ні з приховуванням багатства", — пояснив він.

Журналісти з'ясували, що вертоліт DLBR належить компанії Crystal Sky Limited, а M-DLBA — компанії Margaux Aviation Limited. Обидві організації перебувають на Кайманових островах.

Санкції проти Усманова

Франція запровадила санкції проти Усманова 28 лютого після того, як Євросоюз розширив їх проти Росії. Монако того ж дня пішов за Францією, повідомив Forbes.

68-річний Усманов — один із найбагатших людей Росії. Він був одним із перших інвесторів Facebook. Усманов володіє акціями китайської компанії Xiaomi, має частки у металургійному гіганті ТОВ УК "Металоінвест".

Фокус писав про арешт італійською владою броньованого Mercedes-Maybach S650 Guard 2018 року, який належить Усманову. Таке авто коштує щонайменше 600 тис. євро.

Відомо, що племінники Усманова Сарвар Ісмаїлов та Санжар Ісмаїлов володіють особняками в Лондоні вартістю 30 та 28 млн доларів. Сестра олігарха Гульбахор Ісмаїлова має два будинки в Хорватії за 5 млн. доларів і квартиру в латвійській Юрмалі за 650 тис. доларів.