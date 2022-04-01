У Франції заарештували два вертольоти російського олігарха Алішера Усманова (фото)
Мільярдер через санкції проти Росії втратив гелікоптери вартістю близько $26 млн, які раніше передав у володіння безвідкличним трастам.
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Французька влада заарештувала два вертольоти російського олігарха Алішера Усманова. Про це пише американський журнал Forbes із посиланням на представника Міністерства економіки та фінансів Франції.
Перший вертоліт Airbus EC-175 з бортовим номером M-DLBR заарештували 22 березня у Ла-Кастеллі (комуна на південному сході). Другий вертоліт Eurocopter EC-155 із бортовим номером M-DLBA – у Монте-Карло 25 березня.
Forbes зазначив, що два гелікоптери коштують близько $26 млн. Представник Усманова заявив виданню, що олігарх цими гелікоптерами не володіє.
"Вертольоти передані у власність безвідкличних трастів. Процес передачі майна в сімейні трасти почався багато років тому і не мав нічого спільного ні з ухиленням від санкцій, ні з приховуванням багатства", — пояснив він.
Журналісти з'ясували, що вертоліт DLBR належить компанії Crystal Sky Limited, а M-DLBA — компанії Margaux Aviation Limited. Обидві організації перебувають на Кайманових островах.
Санкції проти Усманова
Франція запровадила санкції проти Усманова 28 лютого після того, як Євросоюз розширив їх проти Росії. Монако того ж дня пішов за Францією, повідомив Forbes.
68-річний Усманов — один із найбагатших людей Росії. Він був одним із перших інвесторів Facebook. Усманов володіє акціями китайської компанії Xiaomi, має частки у металургійному гіганті ТОВ УК "Металоінвест".
Фокус писав про арешт італійською владою броньованого Mercedes-Maybach S650 Guard 2018 року, який належить Усманову. Таке авто коштує щонайменше 600 тис. євро.
Відомо, що племінники Усманова Сарвар Ісмаїлов та Санжар Ісмаїлов володіють особняками в Лондоні вартістю 30 та 28 млн доларів. Сестра олігарха Гульбахор Ісмаїлова має два будинки в Хорватії за 5 млн. доларів і квартиру в латвійській Юрмалі за 650 тис. доларів.