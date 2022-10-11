Орбан закликав РФ та США до переговорів і назвав Трампа "надією на мир"

Угорський прем'єр переконаний, що війну в Україні можна закінчити лише шляхом переговорів Вашингтона та Москви. А той, хто вважає інакше, живе в іншому світі.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав США та Росію до переговорів і в цьому контексті заявив, що перемир'я має бути укладене не між Україною та РФ, а між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

В інтерв'ю німецьким журналістам угорський прем'єр, відомий своїми симпатіями до Кремля, почав розмірковувати про перспективи врегулювання ситуації в Україні. На його думку, війна в нашій країні не може припинитися шляхом переговорів між Києвом і Москвою. А той, хто думає інакше — живе в альтернативній реальності.

"Припинення вогню має відбутися не між Росією та Україною, а між Америкою та Росією. Той, хто думає, що цю війну буде завершено шляхом російсько-українських переговорів, не живе в цьому світі. Реальність влади інша", — заявив Орбан.

Угорський прем'єр свою позицію аргументував тим, що Україна може вести оборонну війну проти РФ лише завдяки військовій підтримці США. Водночас, Орбан не вважає нинішнього главу Білого дому Джо Байдена відповідним переговорником з американського боку. За його словами, для цього найбільше підходить колишній президент США Дональд Трамп.

"Це прозвучить жорстоко, те, що я говорю. Але надія на мир — це Дональд Трамп", — сказав Орбан.

Нагадаємо, глава угорського уряду Віктор Орбан заявив, що його країна має готуватися до затяжної війни в Україні. За його словами, наслідки антиросійських санкцій призвели до зворотних результатів і спровокували різке зростання цін на енергоносії.

Орбан 22 вересня заявив, що введені Євросоюзом щодо Росії санкції мають бути скасовані до кінця 2022 року. Угорський прем'єр вважає, що санкції завдали економіці Європи набагато більших збитків, ніж Росії, а їх скасування скоротить інфляцію і скоротить ризик рецесії.