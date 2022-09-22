Орбан виступив за відміну санкцій ЄС проти Росії до кінця цього року, — ЗМІ

Прем'єр Угорщини зазначив, що реальна можливість переглянути санкції проти РФ з'явиться вже в листопаді цього року.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції, запроваджені Євросоюзом щодо Росії за розв'язану нею повномасштабну війну проти України, мають бути скасовані до кінця поточного року. Про це пише угорська газета Magyar Nemzet.

За даними журналістів, глава угорського уряду на закритій зустрічі із законодавцями повідомив, що санкції завдали економіці Європи набагато більших збитків, ніж економіці держави-агресора, тому їх відміна суттєво скоротить інфляцію та знизить ризик рецесії.

Крім цього, Орбан, як стверджує видання, заявив, що війна РФ проти України буде довгою, і потрібно готуватися до того, що вона продовжиться й наступного року.

"За оцінкою Віктора Орбана, війна непокоїть людей, вони стежать за її подіями, але що безпосередньо впливає на сім'ї, то це зростання цін", — ідеться в публікації.

Водночас в уряді Угорщини розраховують, що вже в листопаді з'явиться реальна можливість переглянути санкції проти Росії, тому він закликав законодавців зробити все можливе, щоб ЄС зняв обмеження не пізніше за кінець року.

"Санкції завдають серйозної шкоди країні, але за наполегливої роботи є шанс, що Угорщина вийде з цієї кризи країною, яка може обігнати на повороті", — наводить слова Орбана видання.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомляли про ще одну заяву Віктора Орбана, присвячену Україні. За даними журналістів, угорський прем'єр спрогнозував, що війна триватиме ще 8 років, а Україна втратить від третини до половини своєї території.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Євросоюзу варто відмовитися від планів щодо введення чергового пакету санкцій щодо Росії, оскільки це, на його думку, лише посилить енергетичну кризу в країнах блоку.