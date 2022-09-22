Орбан выступил за отмену санкций ЕС против России до конца этого года, — СМИ

Премьер Венгрии указал, что реальная возможность пересмотреть санкции против РФ появится уже в ноябре этого года.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом в отношении России за развязанную ею полномасштабную войну против Украины, должны быть отменены до конца текущего года. Об этом пишет венгерская газета Magyar Nemzet.

По данным журналистов, глава венгерского правительства на закрытой встрече с законодателями сообщил, что санкции нанесли экономике Европы гораздо больший ущерб, нежели экономике государства-агрессора, поэтому их отменна сократит инфляцию и снизит риск рецессии.

Помимо этого Орбан, как утверждает издание, завил, что война РФ против Украины будет долгой и нужно готовиться к тому, что она продолжится и в следующем году

"По оценке Виктора Орбана, война беспокоит людей, они следят за ее событиями, но что непосредственно влияет на семьи, так это рост цен", — говорится в публикации.

При этом в правительстве Венгрии рассчитывают, что уже в ноябре появится реальная возможность пересмотреть санкции против России, поэтому он призвал законодателей сделать все возможное, чтобы ЕС снял ограничения не позднее конца года.

"Санкции наносят серьезный ущерб стране, но при упорной работе есть шанс, что Венгрия выйдет из этого кризиса страной, которая может обогнать на повороте", — приводит слова Орбана издание.

Напомним, недавно СМИ сообщали о еще одном заявлении Виктора Орбана, посвященном Украине. По данным журналистов, венгерский премьер спрогнозировал, что война продлится еще 8 лет, а Украина потеряет от трети до половины своей территории.

В свою очередь министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюзу стоит отказаться от планов по введению очередного пакета санкций в отношении России, так как это, по его мнению, лишь усугубит энергетический кризис в странах блока.