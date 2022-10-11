Орбан призвал РФ и США к переговорам и назвал Трампа "надеждой на мир"

Венгерский премьер убежден, что войну в Украине можно закончить только путем переговоров Вашингтона и Москвы. А тот кто считает иначе — живет в другом мире.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал США и Россию к переговорам и в этом контексте заявил, что перемирие должно быть заключено не между Украиной и РФ, а между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

В интервью немецким журналистам, венгерский премьер, известный своими симпатиями к Кремлю, начал рассуждать о перспективах урегулирования ситуации в Украине. По его мнению, война в нашей стране не может прекратиться путем переговоров между Киевом и Москвой. А тот кто думает иначе — живет в альтернативной реальности.

"Прекращение огня должно произойти не между Россией и Украиной, а между Америкой и Россией. Тот, кто думает, что эта война будет завершена путем российско-украинских переговоров, не живет в этом мире. Реальность власти другая", — заявил Орбан.

Венгерский премьер свою позицию аргументировал тем, что Украина может вести оборонительную войну против РФ только благодаря военной поддержку США. Вместе с тем Орбан не считает нынешнего главу Белого дома Джо Байдена подходящим переговорщиком с американской стороны. По его словам, для этого больше подходит бывший президент США Дональд Трамп.

"Это прозвучит жестоко, то, что я говорю. Но надежда на мир — это Дональд Трамп", — сказал Орбан.

Напомним, глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что его страна должна готовится к затяжной войне в Украине. По его словам, последствия антироссийских санкций привели к обратным результатам и спровоцировали резкий рост цен на энергоносители.

Орбан 22 сентября заявил, что введенные Евросоюзом в отношении России санкции должны быть отменены до конца 2022 года. Венгерский премьер считает, что санкции нанесли экономике Европы гораздо больший ущерб чем России, а их отмена сократит инфляцию и сократит риск рецессии.