"Россия не упала на колени": Орбан заявил, что Венгрия готовится к затяжной войне в Украине

По словам главы венгерского правительства, европейцы из-за санкций становятся только беднее. Он уверен, что нужно "перестать стрелять" и закончить войну, чтобы снять с РФ санкции.

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Венгрия должна готовиться к затяжной войне в Украине, так как санкции, которые были введены Евросоюзом против России привели к "обратным результатам". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Reuters.

По его словам, санкции спровоцировали резкий рост цен на энергоносители. Орбан сказал, что нужно прекратить огонь и положить конец войне. Тогда с России снимут санкции, и экономика Европы не пострадает.

В материале сказано, что правительство Орбана, премьер-министра, которого избрали четвертый раз подряд, теперь столкнется с растущей инфляцией, падением потребительского доверия и перспективой рецессии в следующем году.

Сообщается, что Орбан сказал своему парламенту, что неудивительно, что правительства в Европе "падают". Журналисты пишут, что он имел в виду приход к власти Джорджии Мелони в Италии. Это будет самое правое правительство в стране со времен Второй мировой войны.

"Можно смело сказать, что в результате санкций европейцы стали беднее, а Россия не упала на колени", — сказал Орбан.

Глава правительства Венгрии также отметил, что его правительство пересмотрело свою долгосрочную энергетическую стратегию. Теперь она нацелена на капитальный ремонт энергосистемы и продление срока службы атомной электростанции "Пакш".

Орбан сказал, что в том случае, если Венгрия не получит деньги от Брюсселя, то найдет чем их компенсировать из других источников.

Ранее Фокус сообщал, что Венгрия может выйти из Евросоюза. В Чехии, которая на данный момент главенствует в ЕС, заявили, что Венгрия прошла долгий путь перед тем, как оказаться в трудном положении. Сейчас правительство страны стоит перед очень тяжелым выбором.

Еще напомним, что Швеция и Финляндия официально станут членами НАТО до конца года. Словакия, Венгрия и Турция ратифицируют соглашение двух стран с Альянсом до 25 декабря, ожидает посол Штатов в Финляндии Дуглас Хики.