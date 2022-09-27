"Росія не впала на коліна": Орбан заявив, що Угорщина готується до затяжної війни в Україні

За словами глави угорського уряду, європейці через санкції стають лише біднішими. Він упевнений, що потрібно "перестати стріляти" та закінчити війну, щоб зняти з РФ санкції.

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Угорщина має готуватися до затяжної війни в Україні, оскільки санкції, введені Євросоюзом проти Росії, призвели до "зворотних результатів". Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Reuters.

За його словами, санкції спровокували різке зростання цін на енергоносії. Орбан сказав, що треба припинити вогонь і покласти край війні. Тоді з Росії знімуть санкції і економіка Європи не постраждає.

У матеріалі сказано, що уряд Орбана, прем'єр-міністра, якого обрали вчетверте поспіль, тепер зіткнеться з інфляцією, що росте, падінням споживчої довіри і перспективою рецесії наступного року.

Повідомляється, що Орбан сказав своєму парламенту, що не дивно, що уряди в Європі "падають". Журналісти пишуть, що він мав на увазі прихід до влади Джорджії Мелоні в Італії. Це буде найправіший уряд країни з часів Другої світової війни.

"Можна сміливо сказати, що в результаті санкцій європейці стали біднішими, а Росія не впала на коліна", — сказав Орбан.

Глава уряду Угорщини також зазначив, що його уряд переглянув свою довгострокову енергетичну стратегію. Наразі вона націлена на капітальний ремонт енергосистеми та продовження терміну служби атомної електростанції "Пакш".

Орбан сказав, що якщо Угорщина не отримає гроші від Брюсселя, то знайде чим їх компенсувати з інших джерел.

Раніше Фокус повідомляв, що Угорщина може вийти із Євросоюзу. У Чехії, яка зараз головує в ЄС, заявили, що Угорщина пройшла довгий шлях перед тим, як опинитися у скрутному становищі. Наразі уряд країни стоїть перед дуже важким вибором.

Ще нагадаємо, що Швеція та Фінляндія офіційно стануть членами НАТО до кінця року. Словаччина, Угорщина та Туреччина ратифікують угоду двох країн з Альянсом до 25 грудня, очікує посол Штатів у Фінляндії Дуглас Хіки.