Орбан призвал Европу готовиться к затяжной войне

Глава венгерского правительства считает, что "давление" на Россию в виде санкций ускорит развал Евросоюза и полномасштабную войну в Европе.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в скором времени в Европе вспіхнет полномасштабная война, которая станет продолжением российско-украинской войны. Об этом глава правительства венгерского правительства заявил во время одного из своих выступлений.

Орбан предрек Европе "экономику на коленях" и "затяжную войну", заявив, что Венгрии нужна армия, способная гарантировать мир.

"Надо посмотреть в лицо реальности. Если так пойдет дальше, санкции сотрясут Европу, экономика континента встанет на колени, люди могут оказаться в опасности, и кажется, нам надо готовиться к затяжной войне", – сказал он.

По мнению Орбана, избежать полномасштабной войны в Европе можно с помощью снижения санкционного давления на РФ и мирных переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

К слову, не так давно Виктор Орбан уже говорил о том, что будет выступать против расширения санкций ЕС против России и спрогнозировал войну в Украине до 2030 года.

Напомним, провокационные заявления Орбана не единичны. На днях в унисон премьеру экс-глава МИД Румынии заявил о том, что Украина должна отдать территории Венгрии, Польше и России.

Кроме того, Орбан призвал РФ и США к переговорам и назвал бывшего американского Дональда Трампа "надеждой на мир". Венгерский премьер свою позицию аргументировал тем, что Украина может вести оборонительную войну против РФ только благодаря военной поддержку США. Вместе с тем Орбан не считает нынешнего главу Белого дома Джо Байдена подходящим переговорщиком с американской стороны.