"Потрібно врятувати співпрацю з Росією": Орбан хоче розпустити Європарламент, — ЗМІ

За словами глави угорського уряду, якби це залежало від Будапешта, то жодної санкційної політики щодо РФ не було б.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що слід розпустити Європарламент. За його словами, в ЄС потрібно "осушити болото" та врятувати економічну співпрацю з Росією. Про це пише видання Associated Press.

Видання пише, що, спілкуючись із журналістами у Будапешті, Орбан сказав, що в Угорщині Європарламент і так не мав особливої репутації в Угорщині.

У матеріалі сказано, що Орбан, який вважається одним із найближчих союзників президента Росії Володимира Путіна в ЄС, стверджує, що санкції проти РФ виявилися неефективними щодо тиску на Росію з метою припинення війни. Він упевнений, що вони завдали шкоди європейській економіці, ніж Росії.

"Якби це залежало від нас, не було б санкційної політики", — сказав прем'єр-міністр Угорщини.

Він також додав, що не підтримає жодних додаткових санкційних пакетів проти Росії у майбутньому, але не стоятиме на шляху їхнього ухвалення ЄС.

"Не в наших інтересах назавжди розділити європейську та російську економіки на дві частини, тому ми намагаємося врятувати те, що можна врятувати від нашої економічної співпраці з росіянами", — сказав він.

Видання пише, що зараз Угорщина бореться з одним з найвищих рівнів інфляції в Європі і валютою, що коливається, яка викликала стрімке зростання цін. У листопаді рівень інфляції перевищив 22%, а курс національної валюти впав майже на 10% до євро з початку року.

Раніше Фокус повідомляв, що у Євросоюзі хочуть прокласти енергетичний кабель у Чорному морі. Новий енергопроєкт узгоджено з Румунією, Угорщиною Грузією та Азербайджаном у рамках інвестиційного плану на €17 млрд. Підводний кабель може допомогти відновити енергосистему України.

Ще нагадаємо, що Євросоюз запровадив дев'ятий пакет санкцій проти РФ. До списку санкцій потрапили військові відомства, фінансові установи, ЗМІ, політичні партії та організації, а також посадові особи, політики та діячі культури.