Москва не може перемогти, але РФ як ядерну державу не можна заганяти в кут, — Орбан

У річницю вторгнення прем'єр-міністр Угорщини закликав до проведення мирних переговорів. Політик зазначив, що весь Західний світ підтримав Україну, і це може не сподобатися Росії.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав не заганяти Росію в кут і провести мирні переговори щодо війни в Україні. Про це в річницю російського вторгнення 24 лютого глава угорського уряду написав у себе у Twitter.

Прем'єр-міністр зокрема зазначив, що Москва не може перемогти, оскільки весь Західний світ підтримав українську сторону.

Водночас Росія є ядерною державою, і не варто заганяти її в кут, вважає він.

"Росія є ядерною державою, і ядерну державу не можна заганяти в кут, оскільки це може спровокувати ядерну війну", — прокоментував Орбан.

У зв'язку з цим глава Угорщини закликав сторони до проведення мирних переговорів і припинення вогню.

"Чим швидше — тим краще", — резюмував політик.

Він також опублікував фотографію з написом "У цій війні не буде переможця".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 23 лютого заявив, що його відомство веде роботу щодо підготовки візиту прем'єр-міністра Віктора Орбана в Київ. За його словами, поїздка глави угорського уряду в Україну відбудеться тоді, коли вона буде "своєчасною".

Спікер МЗС України Олег Ніколенко того ж дня сказав, що Угорщина перебуває не в тому положенні, щоб вирішувати, коли мають розпочатися переговори щодо врегулювання ситуації в Україні. Український дипломат зазначив, що Сіярто міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігравати Росії.