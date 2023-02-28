"Потрібно обміркувати десять тисяч разів": Орбан висловився про можливий вступ України до НАТО

Премер-міністр Угорщини вважає, що розширення Північноатлантичного Альянсу за рахунок Києва може втягнути його країну у війну.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що питання вступу України до НАТО рано чи пізно спливе. Однак, на його думку, Альянс має "десять тисяч разів подумати" перед розширенням на схід. Про це повідомляє угорське видання Telex.

Орбан вважає, що приєднання України до блоку може втягнути Угорщину у війну.

"Подальше розширення НАТО на схід слід обміркувати десять тисяч разів", щоб воно не втягнуло Угорщину у війну", — сказав він.

Водночас прем'єр-міністр Угорщини зазначив, що це не стосується питання про вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Нагадаємо, 27 лютого Віктор Орбан заявив, що побоюється, що якась країна Європейського Союзу вирішить запровадити війська на територію України для боротьби з РФ. Він також підтримав мирний план щодо України, який був запропонований Китаєм декілька днів тому.

24 лютого прем'єр Угорщини сказав, що Росія не може перемогти у війні проти України, але її як ядерну державу не можна заганяти у кут. Він закликав провести мирні переговори та зазначив, що весь Західний світ підтримав Україну, і Росії це може не сподобатися.

Раніше, 27 січня, угорський політик порівняв Україну з Афганістаном, назвавши її "нічийною землею". Орбан додав, що Захід не зможе перемогти, а Путін не може дозволити собі програти через президентські вибори у 2024 році.