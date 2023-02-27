"Знайдуться охочі": Орбан заявив, що одна з країн ЄС може направити війська в Україну

За словами глави уряду Угорщини, він підтримує мирний план щодо України, запропонований Китаєм кілька днів тому.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан побоюється, що якась країна Європейського союзу захоче ввести свої війська на територію України, щоби також воювати з Росією. Про це він заявив під час відкриття весняної сесії національного парламенту, пише 24.hu.

"Якщо західна підтримка України продовжиться, рано чи пізно знайдуться охочі ввести війська", — сказав він.

Крім того, Орбан підтримав план закінчення війни в Україні, який раніше запропонував Китай. Угорський прем'єр підтримав також резолюцію від керівної партії "Фідес", де йдеться про те, що Будапешт виступає за мир і не хоче вплутуватися у війну.

Крім того, Орбан знову розкритикував санкції Європейського союзу, які були запроваджені проти Росії за вторгнення в Україну. Він упевнений, що в цьому полягає причина інфляції, яку не вдасться зупинити.

"Інфляція воєнного часу — це хвороба, а вірус — санкція. Це кісточка доміно, скинута в Брюсселі", — зазначив Орбан.

За словами угорського політика, вибух на "Північному потоці" є терактом, який також можна повторити з трубопроводами на півдні.

Також Орбан зазначив, що, якщо війна продовжиться, помиратиме все більше людей і збережеться загроза гіперінфляції, ніхто не почуватиметься в безпеці, і конфлікт може перерости у світову війну. Тому потрібно перестати стріляти.

"Пройшов рік, відколи Росія вторглася в Україну. Ця війна відбувається не в незбагненній далині, а по сусідству з нами. Ця війна завдає втрат усім", — сказав він.

Раніше глава уряду Угорщини вже говорив, що Москва не може перемогти, але РФ як ядерну державу не можна заганяти в кут. Він закликав до проведення мирних переговорів. Політик зазначив, що весь Західний світ підтримав Україну, і це може не сподобатися Росії.

Також міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто сказав, що його відомство веде роботу з підготовки візиту Орбана в Київ. За його словами, поїздка має бути своєчасною.