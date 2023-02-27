"Найдутся желающие": Орбан заявил, что одна из стран ЕС может направить войска в Украину

По словам главы правительства Венгрии, он поддерживает мирный план по Украине, который был предложен Китаем несколько дней назад.

Related video

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опасается, что какая-нибудь страна Европейского союза захочет ввести свои войска на территорию Украины, чтобы также воевать с Россией. Об этом он заявил во время открытия весенней сессии национального парламента, пишет 24.hu.

"Если западная поддержка Украины продолжится, рано или поздно найдутся желающие ввести войска", — сказал он.

Кроме того, Орбан поддержал план окончания войны в Украине, который ранее был предложен Китаем. Венгерский премьер поддержал также резолюцию от правящей партии "Фидес", в которой говорится, что Будапешт выступает за мир и не хочет ввязываться в войну.

Кроме того, Орбан снова раскритиковал санкции Европейского союза, которые были введены против России за вторжение в Украину. Он уверен, что в этом кроется причина инфляции, которую не получится остановить.

"Инфляция военного времени — это болезнь, а вирус — санкция. Это костяшка домино, сброшенная в Брюсселе", — отметил Орбан.

По словам венгерского политика, взрыв на "Северного потока" является терактом, который также можно повторить с трубопроводами на юге.

Также Орбан отметил, что, если война продолжится, будет умирать все больше людей и сохранится угроза гиперинфляции, никто не будет чувствовать себя в безопасности и конфликт может перерасти в мировую войну. Поэтому необходимо перестать стрелять.

"Прошел год с тех пор, как Россия вторглась в Украину. Эта война происходит не в непостижимой дали, а по соседству с нами. Эта война приносит потери всем", — сказал он.

Ранее глава правительства Венгрии уже говорил, что Москва не может победить, но РФ как ядерное государство нельзя загонять в угол. Он призвал к проведению мирных переговоров. Политик отметил, что весь Западный мир поддержал Украину, и России это может не понравиться.

Также министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что его ведомство ведет работу по подготовке визита Орбана в Киев. По его словам, поездка должна быть своевременной.