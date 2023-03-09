"В интересах Украины": в Венгрии назвали ключевое условие визита Виктора Орбана в Киев

В Будапеште заинтересованы в том, чтобы поездка не несла за собой исключительно "демонстративный характер", а помогла решить ряд разногласий между странами, которые возникли за последние годы.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан готов совершить официальный визит в Киев, но украинский закон о языке является одним из главных препятствий. Об этом заявил глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш.

По его словам визит в Украину состоится только после решения спорных двусторонних вопросов и среди них обучение в школах Закарпатья венгерского языка.

"Существует ряд вопросов с Киевом, которые небезосновательно обострили отношения между двумя странами в последние годы. Если есть какие-то из них, которые можно решить, это (визит, — ред.) имело бы смысл", — отметил Гуйяш на пресс-конференции.

На сегодняшний момент правительство Венгрии заинтересовано в том, чтобы визит премьер-министра Виктора Орбана в Киев нес за собой не только "демонстративный характер", но и помог решить существующие проблемы между двумя государствами.

Гергей Гуйяш отметил, что украинскому правительству необходимо дать возможность этническим венграм продолжать учиться в школе на их родном языке, но законодательство этому препятствует.

"Украинский закон о языке противоречит всем принципам Евросоюза, и это само по себе является препятствием для визита. Встреча также была бы в интересах Украины, поскольку мы уже довольно давно блокируем их диалог с НАТО, потому что они попирают права человека и право на свободный язык", – подчеркнул глава канцелярии премьера.

Позиция Венгрии в войне РФ против Украины: что известно

Премьер-министр Виктор Орбан выступает за проведение мирных переговоров между Украиной и Россией, так как это противостояние приносит потери всем сторонам. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter 24 февраля, и приурочен пост годовщине полномасштабного вторжения.

Глава правительства Венгрии считает, что РФ не сможет победить на поле боя, однако ни в коем случае нельзя загонять ее в угол из-за ядерного потенциала.

Кроме того, Виктор Орбан выступает против вступления Украины в НАТО, ведь считает это провокационной мерой, которая может втянуть его страну в войну с Российской Федерацией, чего он усиленно пытается избежать. При этом, к вступлению Швеции и Финляндии в Альянс он относится позитивно.