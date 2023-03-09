"В інтересах України": в Угорщині назвали ключову умову візиту Віктора Орбана в Київ

У Будапешті зацікавлені у тому, щоб поїздка не несла за собою виключно "демонстративний характер", а допомогла вирішити низку розбіжностей між країнами, що виникли за останні роки.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий здійснити офіційний візит у Київ, але український закон про мову є однією з головних перешкод. Про це заявив глава канцелярії прем’єра Гергей Гуйяш.

За його словами, візит в Україну відбудеться лише після вирішення суперечливих двосторонніх питань і серед них навчання у школах Закарпаття угорської мови.

"Існує низка питань з Києвом, які небезпідставно загострили відносини між двома країнами в останні роки. Якщо є якісь з них, які можна вирішити, це (візит, — ред.) мало б сенс", — зазначив Гуйяш на пресконференції.

На сьогоднішній момент уряд Угорщини зацікавлений у тому, щоб візит прем'єр-міністра Віктора Орбана в Київ ніс за собою не лише "демонстративний характер", а й допоміг вирішити проблеми між двома державами.

Гергей Гуйяш зазначив, що українському уряду необхідно дати можливість етнічним угорцям продовжувати навчатися у школі їхньою рідною мовою, але законодавство цьому перешкоджає.

"Український закон про мову суперечить усім принципам Євросоюзу, і це само собою є перешкодою для візиту. Зустріч також була б на користь України, оскільки ми вже давно блокуємо їхній діалог із НАТО, тому що вони зневажають права людини і право на вільну мову", — наголосив глава канцелярії прем'єра.

Позиція Угорщини у війні РФ проти України: що відомо

Прем'єр-міністр Віктор Орбан виступає за проведення мирних переговорів між Україною і Росією, оскільки це протистояння завдає втрат усім сторонам. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter 24 лютого, і приурочений допис річниці повномасштабного вторгнення.

Глава уряду Угорщини вважає, що РФ не зможе перемогти на полі бою, проте в жодному разі не можна заганяти її в кут через ядерний потенціал.

Крім того, Віктор Орбан виступає проти вступу України до НАТО, адже вважає це провокаційним заходом, який може втягнути його країну у війну з Російською Федерацією, чого він намагається уникнути. При цьому до вступу Швеції та Фінляндії до Альянсу він ставиться позитивно.