"Запад хочет продолжения": Орбан не исключает начала новой мировой войны из-за Украины

По словам венгерского премьер-министра, усиление военной помощи и отправка союзниками солдат в Украину может привести лишь к эскалации конфликта. Орбан также считает, что Запад заинтересован в продолжении боевых действий.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировое сообщество никогда не было так близко к перерастанию российско-украинский в глобальный конфликт. Так он отреагировал на сообщение о том, что была собрана первая эскадрилья танков Leopard и направлена Украину. Об этом сообщает венгерское издание Telex.

"Год назад мы все надеялись, что этот вооруженный конфликт не перерастет в настоящую войну, но война гораздо грубее и жестче, чем началась", — заявил политик.

По его словам, Венгрия и Ватикан — единственные европейские государства, которые выступают за мир. Однако международное сообщество разделено, а продолжения военных действий в Украине хочет только Запад, считает премьер Венгрии.

"Международное общественное мнение резко разделено. Есть Запад и другие: турки, арабы, китайцы и африканцы, они настаивают на прекращении огня и мирных переговорах", — сказал Виктор Орбан.

Политик заявил, что эти государства страдают от нехватки продовольствия и экономического дефицита, а лидеры Запада "сгорают от военной лихорадки".

"Немцы начинали с касок, теперь они с танками, сейчас общая тема, что задача будет послать истребители", — заявил он.

Орбан также не исключил, что солдаты украинских союзников отправятся в Украину, что приведет к мировой войне.

"Мы никогда не были так близки к тому, чтобы локальная война переросла в мировую", — добавил премьер-министр.

Напомним, 9 марта Виктор Орбан заявил, что Венгрии, возможно, придется пересмотреть свои отношения с Россией в будущем из-за изменения геополитических реалий после ее вторжения в Украину. По его словам, Будапешт заинтересован в поддержке связей с Москвой.

Также премьер-министр поставил ключевое условие для своего визита в Киев. Глава его канцелярии Гергей Гуйяш заявил, что закон о языке является одним из главных препятствий. А поездка политика в Украину состоится только после решения спорных двусторонних вопросов и среди них обучение в школах Закарпатья венгерского языка.