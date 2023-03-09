Україна стає "бойовою лабораторією" для випробування іранського озброєння, — Пентагон

У Міноборони США розповіли, що Росія готова передати Ірану передові технології, щоб отримати іранську "смертоносну допомогу".

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Україна стає "бойовою лабораторією" для випробування іранського озброєння за межами Близького Сходу. Про це заявив неназваний високопосадовець із Міністерства оборони США телеканалу CNN.

За його словами, у майбутньому Іран може застосовувати тактику, вивчену на основі війни в Україні проти Ізраїлю.

"Усі мають бути готовими до того, який вигляд матимуть сценарії загроз, коли Іран візьме тактику, методи і процедури, які він вивчив в Україні, і почне використовувати цю тактику примусу тут (в Ізраїлі, — ред.)", — сказав співрозмовник напередодні візиту голови Пентагону Ллойда Остіна до Ізраїлю, де на порядку денному буде ірано-російське військове співробітництво.

Він додав, що Росія готова передати Ірану передові технології для отримання іранської "смертоносної допомоги".

Нагадаємо, 8 березня ЗМІ повідомили, що Іран у 2023 році поставив до Росії 300 тисяч снарядів. За інформацією журналістів, боєприпаси та близько 100 мільйонів набоїв перевозилися на борту двох вантажних кораблів Каспійським морем під російським прапором.

6 березня ЗМІ також писали, що РФ погодилася допомогти Ірану з ядерною програмою. Аналітики вважають, що Володимир Путін намагається "грати за обидві сторони". У Москві не зацікавлені в тому, щоб Тегеран отримав ядерну зброю, але водночас РФ потребує іранської зброї для війни в Україні.