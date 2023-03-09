Украина становится "боевой лабораторией" для испытания иранского вооружения, — Пентагон

В Минобороны США рассказали, что Россия готова передать Ирану передовые технологии, чтобы получить иранскую "смертоносную помощь".

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Украина становится "боевой лабораторией" для испытания иранского вооружения за пределами Ближнего востока. Об этом заявил неназванный высокопоставленный чиновник из Министерства обороны США телеканалу CNN.

По его словам, в будущем Иран может применять тактику, изученную на основе войны в Украине, против Израиля.

"Все должны быть готовы к тому, как будут выглядеть сценарии угроз, когда Иран возьмет тактику, методы и процедуры, которые он изучил в Украине, и начнет использовать эту тактику принуждения здесь (в Израиле, — ред.)", — сказал собеседник накануне визита главы Пентагона Ллойда Остина в Израиль, где на повестке дня будет ирано-российское военное сотрудничество.

Он добавил, что Россия готова передать Ирану передовые технологии, чтобы получить иранскую "смертоносную помощь".

Напомним, 8 марта СМИ сообщили, что Иран в 2023 году поставил в Россию 300 тысяч снарядов. По информации журналистов, боеприпасы и около 100 миллионов патронов перевозились на борту двух грузовых кораблей по Каспийскому морю под российским флагом.

6 марта СМИ также писали, что РФ согласилась помочь Ирану с ядерной программой. Аналитики считают, что Владиимр Путин пытается "играть за обе стороны". В Москве не заинтересованы в том, чтобы Тегеран получил ядерное оружие, но в то же время РФ нуждается в иранском оружии для войны в Украине.