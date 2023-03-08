Через Каспийское море: Иран в этом году поставил России 300 тысяч снарядов, — СМИ (фото)

Боеприпасы и около 100 миллионов патронов перевозились на борту двух грузовых кораблей под российским флагом, утверждают журналисты. Россия заплатила за военную поставку наличными.

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В начале 2023 года Иран поставил России около 100 млн патронов и 300 тыс. снарядов. Передача вооружения планируется и в дальнейшем. Об этом в среду, 8 марта, сообщает издание Sky News со ссылкой на свой источник в британских спецслужбах.

По данным собеседника журналистов, два грузовых судна Musa Jalil и Begey под российским флагом вышли 10 и 12 января из порта "Амирабад" в Иране и направились в РФ через Каспийское море. На несколько дней корабли останавливались у берегов Туркменистана, но непонятно, по какой причине. 27 января корабли зашли в порт в российском городе Астрахань, где оставались несколько дней, а затем покинули его 3 февраля.

На борту указанных судов находилось около 200 транспортных контейнеров с оружием. Корабли перевозили большое количество боеприпасов для РСЗО, минометов и пулеметов, а также патроны калибров 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм и 14,5 мм для российских войск.

Кроме этого, в РФ доставили около 10 тыс. бронежилетов и касок.

По данным источника, Российская Федерация рассчиталась за военную поставку наличными.

"Россия продолжает использовать Иран в качестве "тыловой базы", — сказал собеседник журналистов в службе безопасности.

[ + – ] Передвижение кораблей из Ирана в Россию [ + – ] Передвижение кораблей из Ирана в Россию [ + – ] Передвижение кораблей из Ирана в Россию

Отдел данных и криминалистики Sky News подтвердил информацию о движении кораблей, хотя даты немного отличались. При этом в СМИ не смогли независимо проверить данные об объемах предоставленного России вооружения.

"Один эксперт предупредил, что объемы кажутся большими", — добавили журналисты.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, в свою очередь, в комментарии СМИ сказал, что его не удивило, что Иран может поставлять боеприпасы в Россию.

Напомним, агентство Bloomberg 2 марта сообщило, что Иран запрашивает у России новые сложные системы ПВО. Израильские чиновники полагают, что это должно якобы предотвратить потенциальный удар по ядерным объектам Тегерана.