Через Каспійське море: Іран цього року надав Росії 300 тисяч снарядів, — ЗМІ (фото)

Боєприпаси та близько 100 мільйонів набоїв перевозили на борту двох вантажних кораблів під російським прапором, стверджують журналісти. Росія заплатила за військове постачання готівкою.

Related video

На початку 2023 року Іран надав Росії близько 100 млн патронів і 300 тис. снарядів. Передача озброєння планується й надалі. Про це в середу, 8 березня, повідомляє видання Sky News із посиланням на своє джерело в британських спецслужбах.

За даними співрозмовника журналістів, два вантажні судна Musa Jalil і Begey під російським прапором вийшли 10 та 12 січня з порту "Амірабад" в Ірані та попрямували в РФ через Каспійське море. На кілька днів кораблі зупинялися біля берегів Туркменістану, але незрозуміло чому. 27 січня кораблі зайшли до порту в російському місті Астрахань, де залишалися кілька днів, а потім залишили його 3 лютого.

На борту зазначених суден було близько 200 транспортних контейнерів зі зброєю. Кораблі перевозили велику кількість боєприпасів для РСЗВ, мінометів і кулеметів, а також патрони калібрів 5,56 мм, 7,62 мм, 9 мм, 12,7 мм і 14,5 мм для російських військ.

Крім цього, у РФ доставили близько 10 тис. бронежилетів і касок.

За даними джерела, Російська Федерація розрахувалася за військове постачання готівкою.

"Росія продовжує використовувати Іран як "тилову базу", — сказав співрозмовник журналістів у службі безпеки.

[ + – ] Пересування кораблів з Ірану до Росії [ + – ] Пересування кораблів з Ірану до Росії [ + – ] Пересування кораблів з Ірану до Росії

Відділ даних і криміналістики Sky News підтвердив інформацію про рух кораблів, хоча дати трохи відрізнялися. Водночас ЗМІ не змогли незалежно перевірити дані про обсяги наданого Росії озброєння.

"Один експерт попередив, що обсяги здаються більшими", — додали журналісти.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко, зі свого боку, у коментарі ЗМІ сказав, що його не здивувало, що Іран може постачати боєприпаси в Росію.

Нагадаємо, агентство Bloomberg 2 березня повідомило, що Іран просить у Росії нові складні системи ППО. Ізраїльські чиновники вважають, що це має нібито запобігти потенційному удару по ядерних об'єктах Тегерана.