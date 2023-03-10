В Украине на поле боя могут появиться армии стран-союзниц, — Орбан

Глава венгерского правительства считает, что европейские страны не заинтересованы в мирном урегулировании боевых действий в Украине. Орбан заявил, что "по настоящему" мира в нашей стране хотят только Венгрия, Ватикан, Турция и Китай.

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Европейские страны-союзницы Украины всерьез могут обсуждать отправку своих военных в Украину. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью, сообщает венгерское издание Telex.

"Запад очень близок к тому, чтобы на полном серьезе обсуждать перспективу отправки своих сил в Украину", — сказал Орбан.

По его словам, европейские страны (такие, как Германия) начинали с отправки касок, а теперь уже отправляют танки — и думают, не отправить ли и истребители.

"Если следовать этой логике эскалации, в какой-то момент украинскую границу вполне может начать пересекать и живая сила из числа стран-союзников Украины", — добавил глава правительства Венгрии.

Политик подчеркнул, что мир еще никогда не был так близок к тому, чтоб локальная война между двумя странами переросла в Третью мировую.

Глава венгерского правительства также считает, что из всех стран мира в Украине "по-настоящему" хотят Венгрия, Ватикан, Турция и Китай.

Напомним, несколько раньше Виктор Орбан не исключил начала новой мировой войны из-за Украины. По его словам, усиление военной помощи и отправка союзниками солдат в Украину может привести лишь к эскалации конфликта. Орбан также считает, что Запад заинтересован в продолжении боевых действий.

Днем раньше, 9 марта, в Пентагоне заявили, что Украина становится "боевой лабораторией" для испытания иранского вооружения. В Минобороны США рассказали, что Россия готова передать Ирану передовые технологии, чтобы получить иранскую "смертоносную помощь".