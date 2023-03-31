Рятувальники показали наслідки ударів із РСЗВ "Град" та "Ураган" на Запоріжжі (фото)

Сотні квадратних метрів землі опинилися у вогні внаслідок обстрілу росіянами Запорізької області.

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Сапери ДСНС у Запорізькій області вилучили одну одиницю залишків снаряда від РСЗВ "Град" та три касетних елементи від реактивної системи залпового вогню "Ураган". Фото з місця опублікували 31 березня у пресслужбі відомства.

Вибухонебезпечні предмети фахівці виявили на території населених пунктів Пологівського та Запорізького районів. Піротехніки з дотриманням правил безпеки знищили ці смертельні знахідки.

Внаслідок обстрілів рятувальники ліквідували займання житлового будинку на площі 100 кв. м. Також вогонь поширився на сіннику на загальній площі 44 кв. м у населеному пункті на території Пологівського району.

У ДСНС наголосили, що підрозділи перебувають у підвищеній готовності поблизу районів, де тривають бойові дії. Після закінчення артобстрілів фахівці залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних подій.

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, зазначив, що для обстрілу міста Оріхів у Запорізькій області ворог застосував авіацію. Внаслідок удару двома ракетами двоє цивільних отримали поранення. Ще одна людина перебуває у важкому стані.

Зафіксували удару й по Запоріжжю. На території Комунарського район внаслідок обстрілів двоє людей отримали травми.

Нагадаємо, 31 березня Запорізька обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок пострілів снарядів армією РФ було пошкоджено дитячий садок та будинки. Рятувальники викликали швидку для вагітної, яка перебувала у стресі після обстрілу.

Фокус 22 березня повідомляв, що мешканці Запоріжжя розповіли, як пережили обстріл свого будинку. Російські війська ракетним ударом знищили багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу житлового будинку у місті постраждали щонайменше 32 особи: 27 людей потребували госпіталізації, 5 отримали допомогу на місці. Також відомо про одного загиблого.