Спасатели показали последствия ударов с РСЗО "Град" и "Ураган" в Запорожье (фото)

Сотни квадратных метров земли оказались в огне в результате обстрела россиянами Запорожской области.

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Саперы ГСЧС в Запорожской области изъяли одну единицу остатков снаряда от РСЗО "Град" и три кассетных элемента от реактивной системы залпового огня "Ураган". Фото с места было опубликовано 31 марта в пресс-службе ведомства.

Взрывоопасные предметы специалисты обнаружили на территории населенных пунктов Пологовского и Запорожского районов. Пиротехники с соблюдением правил безопасности уничтожили эти смертельные находки.

В результате обстрелов спасатели ликвидировали возгорание жилого дома на площади 100 кв. м. Также огонь распространился на сеновале на общей площади 44 кв. м в населенном пункте на территории Пологовского района.

В ГСЧС подчеркнули, что подразделения находятся в повышенной готовности вблизи районов, где продолжаются боевые действия. После окончания артобстрелов специалисты привлекаются к ликвидации последствий чрезвычайных происшествий.

Андрей Ермак, руководитель Офиса президента, отметил, что для обстрела города Орехов в Запорожской области враг применил авиацию. В результате удара двумя ракетами двое гражданских получили ранения. Еще один человек находится в тяжелом состоянии.

Зафиксировали удар и по Запорожью. На территории Коммунарского района в результате обстрелов два человека получили травмы.

Напомним, 31 марта Запорожская областная военная администрация сообщила, что в результате выстрелов снарядов армией РФ был поврежден детский сад и дома. Спасатели вызвали скорую для беременной, которая находилась в стрессе после обстрела.

Фокус 22 марта сообщал, что жители Запорожья рассказали, как пережили обстрел своего дома. Российские войска ракетным ударом уничтожили многоэтажку. В результате обстрела жилого дома в городе пострадали по меньшей мере 32 человека: 27 человек нуждались в госпитализации, 5 получили помощь на месте. Также известно об одном погибшем.