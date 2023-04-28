"Окупанти на Запоріжжі вирішили не втікати від контрнаступу ЗСУ, а плисти", — мер Мелітополя

Російські окупанти на окупованій частині Запорізької області готуються до прогнозованого контрнаступу ЗСУ і запасаються плавзасобами, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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У Запорізькій області російські окупанти, так само як і у Херсонській, почали відбирати в місцевих рибалок катери та човни. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Легкомоторні судна масово віджимають у Бердянську та прибережній частині області. Ймовірно, з бігом у загарбників виникли проблеми. Тож від контрнаступу вони вирішили плисти", — сказав мер Мелітополя.

Вилучення цивільних човнів у Херсонській області

Так, днями в окупованій частині Херсонської області у цивільного населення почали вилучати човни на користь Збройних Сил РФ. Відповідне розпорядження минулого тижня зробив колаборант Володимир Сальдо. За його словами, рішення про вилучення транспортних засобів "для потреб армії" ухвалено в межах законодавства РФ про воєнний стан.

Він проінформував, що лише в Генічеську у місцевих жителів окупанти вилучили три десятки моторних човнів.

Що кажуть в ОК "Південь"

Як повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк 24 каналу, окупанти намагаються відібрати всі засоби, якими місцеві жителі можуть допомагати Силам оборони України. Це, зокрема, стосується катерів і човнів. Їх російські загарбники або конфісковують, або пошкоджують.

"Вони працюють за застарілими методичками. Напевно, ту методичку, яку вони отримали, коли відчували наближення контрнаступу на правобережжі Херсонщини, вони не викинули — там теж було написано: беріть човни, бо треба буде втікати через Дніпро", — сказала Наталія Гуменюк.

Вона також пригадала, що минулого року під час контрнаступу в Херсонській області російські окупанти забирали в цивільних все, що могли забрати, а що не могли — знищували, щоб українські захисники не могли це використати.

За даними Центру національного опору від 7 квітня, російські окупанти продовжують мародерити у Херсонській області, зокрема у Скадовському районі. Вони вивозять майно із захоплених будинків колонами техніки.