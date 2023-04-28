"Оккупанты в Запорожье решили не убегать от контрнаступления ВСУ, а плыть", — мэр Мелитополя

Российские оккупанты на оккупированной части Запорожской области готовятся к прогнозируемому контрнаступлению ВСУ и запасаются плавсредствами, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

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В Запорожской области российские оккупанты, так же как и в Херсонской, начали отбирать у местных рыбаков катера и лодки. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Легкомоторные суда массово отжимают в Бердянске и прибрежной части области. Вероятно, с бегом у захватчиков возникли проблемы. Поэтому от контрнаступления они решили плыть", — сказал мэр Мелитополя.

Изъятие гражданских лодок в Херсонской области

Так, на днях в оккупированной части Херсонской области у гражданского населения начали изымать лодки в пользу Вооруженных сил РФ. Соответствующее распоряжение на прошлой неделе сделал коллаборант Владимир Сальдо. По его словам, решение об изъятии транспортных средств "для нужд армии" принято в пределах законодательства РФ о военном положении.

Он проинформировал, что только в Геническе у местных жителей оккупанты изъяли три десятка моторных лодок.

Что говорят в ОК "Юг"

Как сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк 24 канала, оккупанты пытаются отобрать все средства, которыми местные жители могут помогать Силам обороны Украины. Это, в частности, касается катеров и лодок. Их российские захватчики либо конфисковывают, либо повреждают.

"Они работают по устаревшим методичкам. Наверное, ту методичку, которую они получили, когда чувствовали приближение контрнаступления на правобережье Херсонщины, они не выбросили — там тоже было написано: берите лодки, потому что нужно будет бежать через Днепр", — сказала Наталья Гуменюк.

Она также вспомнила, что в прошлом году во время контрнаступления в Херсонской области, российские оккупанты забирали у гражданских все, что могли забрать, а что не могли — уничтожали, чтобы украинские защитники не могли это использовать.

По данным Центра национального сопротивления от 7 апреля, российские оккупанты продолжают мародерить в Херсонской области, в частности в Скадовском районе. Они вывозят имущество из захваченных домов колоннами техники.