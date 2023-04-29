"Земля под ногами горит": у коллаборантов в Мелитополе началась паника, – мэр

По словам Ивана Федорова, полицейские-коллаборанты начали выходить на связь с украинскими спецслужбами, чтобы работать против россиян.

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Среди коллаборантов во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области преобладают панические настроения. Причиной тому стали взрывы 27 апреля, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире всеукраинского телемарафона 28 апреля.

Чиновник отметил, что в результате утреннего взрыва погибло двое полицейских, одним из которых оказался коллаборант Александр Мищенко.

"Вчера был ликвидирован один из основных коллаборантов, который пошел сотрудничать с оккупантами именно из полиции. Принуждением или деньгами купил огромное количество личного состава полицейских на временно оккупированной Мелитопольщины", — высказался Федоров о Мищенко.

Вечером того же дня взрыв прогремел рядом с домом семьи коллаборантов Доломан. По словам Федорова, глава семейства перевозил медикаментами из Крыма и готовился к выборам от "единой России". После взрыва предатели сбежали в Крым.

Как отмечает мэр Мелитополя, после ликвидации Мищенко, оккупанты приказали всем полицейским, которые согласились с ними сотрудничать, приезжать на работу на 5 утра, до завершения комендантского часа.

"Уже четко видно, что у них паника и "земля под ногами горит". Они не знают, что делать, их не отпускают и просто так не дают уехать", — констатировал чиновник.

Иван Федоров о панике среди коллаборантов

Федоров также отметил, что многие коллаборанты выходят на связь с нашими спецслужбами с готовностью помогать и работать против врага.

Напомним, что 27 апреля в центре Мелитополя раздался взрыв. Оккупационная администрация города утверждает, что сработало самодельное взрывное устройство. Кроме того, журналисты заявили, что примерно в 4.00 утра в городе было слышно автоматные очереди.

Согласно заявлению Ивана Федорова от 28 апреля, в Запорожской области российские оккупанты, так же как и в Херсонской, начали отбирать у местных рыбаков катера и лодки. По словам чиновника, россияне решили "плыть от контрнаступления" ВСУ.

Ранее, 24 апреля, во временно оккупированном Мелитопольском районе оккупанты понесли потери личного состава из-за отравления неизвестным веществом. По данным Генштаба ВСУ, погибло 20 российских солдат.