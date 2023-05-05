Окупанти заявили про "евакуацію" українців з окупованої частини Запорізької області (карта)

Представник окупаційної влади регіону звинуватив "київських злочинців" в обстрілах та повідомив про "тимчасове переміщення" мешканців 18 населених пунктів.

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Російські загарбники "евакуюють" місцевих мешканців з 18 окупованих населених пунктів України. Про це 5 травня повідомив у соцмережах представник окупаційної влади у Запорізькій області Євген Балицький.

Заплановану "евакуацію" населення окупанти презентують як "захід для посилення безпеки" та пояснюють посиленням обстрілів нібито з боку українських сил. За словами Балицького, вивозити будуть родини з дітьми, літніх людей, інвалідів та пацієнтів медичних закладів.

У пості вказано 18 населених пунктів, мешканців яких планують "евакуювати":

Тимошівка;

Смирнове;

Тарасівка;

Орлянське;

Молочанськ;

Більмак;

Пришиб;

Токмак;

Мала Білозерка;

Василівка;

Велика Білозерка;

Дніпрорудне;

Михайлівка;

Кам'янка-Дніпровська;

Енергодар;

Пологи;

Кінські Роздори;

Розівка.

"Тимчасове переміщення буде організовано у межах регіону", — заявив Балицький.

Що кажуть про "евакуацію" мешканців Запорізької області в Україні?

5 травня міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив у соцмережах, що окупанти попередили мешканців населених пунктів Пологи, Токмак та Молочанськ про термінову "евакуацію" через "загострення на лінії боєзіткнення".

"Насторожує, що в черговий раз примусово хочуть евакуювати в тому числі й дітей. Як їх доводиться потім розшукувати по всій РФ, ми вже бачили", — підкреслив Федоров.

Пізніше мелітопольський мер додав, що паніка спостерігається і в Енергодарі.

"Там окупанти наказали швидко забирати дітей із дитсадків", — передав посадовець.

Представник окупаційної влади звинуватив у рівні небезпеки в прифронтових населених пунктах "київських злочинців".

Нагадаємо, 4 травня керівник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що ЗС РФ завдали понад 112 ударів по області впродовж доби. За його словами, вночі ворог бив по Запоріжжю з ЗРК С-300.

Раніше, 3 травня вночі, окупанти вдарили по житлових будинках у Запоріжжі. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв розповів, що у місті в результаті атаки зруйновано один приватний будинок, ще два — сильно пошкоджені.