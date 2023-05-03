Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

ЗС РФ вдарили ракетами по житлових районах Запоріжжя: понад 40 будинків пошкоджено (фото)

ракетні удари, Запоріжжя, обстріл Запоріжжя
Фото: Telegram | На місці прильотів працюють міська аварійно-рятувальна служба та волонтери

Пуски ракет С-300 могли вести з тимчасово окупованих територій. Ворожа армія здійснила понад 80 обстрілів мирних населених пунктів Запорізької області.

Related video

Російські окупанти вночі 3 травня завдали ракетного удару по житлових будинках у Запоріжжі. Про це написав у Telegram секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Знову під прицілом ворожих ракет опинилися мирні будинки одного з приватних секторів міста. В результаті один будинок зруйнований повністю, два сильно пошкоджені, ще у близько 40 вибиті вікна і пошкоджені покрівлі", — поінформував чиновник.

За даними Куртєва, обійшлося без жертв та травмованих. На місці прильотів з ночі працюють міська аварійно-рятувальна служба та волонтери.

удар по запоріжжю, удар ЗС РФ по запоріжжю, запоріжжя удари Fullscreen
Внаслідок атаки ЗС РФ жертв та травмованих не було

Telegram-канали писали про пуски ракет С-300 із тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Обстріл Запорізької області

Ворожа армія за останню добу здійснила 82 обстріли мирних населених пунктів. За даними Запорізької ОВА, окупанти завдали 2 ракетних та 3 авіаударів, 4 атаки БПЛА та 69 артударів.

Кілька годин обстріли вели по прифронтових населених пунктах Новояковлівка, Оріхів, Гуляйполе та ще по 13 селам.

обстріли, запоріжжя обстріли, обстріли міст україни Fullscreen
Росіяни здійснили 82 обстріли мирних населених пунктів
Fullscreen

"Багато руйнувань у різних громадах: горіли будинки, майно, соціальна інфраструктура та комунальні мережі. Але головне, що люди вціліли", — зазначив голова ОВА Юрій Малашко.

Виконувач обов'язків голови Дніпровської районної адміністрації Запорізької міськради Володимир Грянистий у коментарі "5-ї редакції" сказав, що один снаряд впав біля житлового будинку. Вибух зруйнував будинок і пошкодив два сусідні гаражі.

Другий приліт був на вулиці поблизу — снаряд утворив велику вирву на городі та пошкодив теплицю, додав він.

Нагадаємо, що український Центр національного опору нещодавно повідомляв про підготовку окупантів до можливої майбутньої евакуації з окупованих районів Запорізької області через можливий контрнаступ ЗСУ.

Війська РФ у ніч перед Великоднем 16 квітня обстрілювали Запорізький район, снаряд потрапив до церкви у селі Камишуваха.