ВС РФ ударили ракетами по жилым районам Запорожья: более 40 домов повреждены (фото)

Пуски ракет С-300 могли вести с временно оккупированных территорий. Вражеская армия совершила более 80 обстрелов мирных населенных пунктов Запорожской области.

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Российские оккупанты ночью 3 мая нанесли ракетный удар по жилым домам в Запорожье. Об этом написал в Telegram секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Снова под прицелом вражеских ракет оказались мирные дома одного из частных секторов города. В результате атаки один дом разрушен полностью, два сильно повреждены, еще у около 40 выбиты окна и повреждены кровли", — проинформировал чиновник.

По данным Куртева, обошлось без жертв и травмированных. На месте прилетов с ночи работают городская аварийно-спасательная служба и волонтеры.

В результате атаки ВС РФ жертв и травмированных не было

Telegram-каналы писали про пуски ракет С-300 с временно оккупированных территорий Запорожской области.

Обстрелы Запорожской области

Вражеская армия за последние сутки совершила 82 обстрела мирных населенных пунктов. По данным Запорожской ОВА, оккупанты нанесли 2 ракетных и 3 авиаудара, 4 атаки БПЛА и 69 артударов.

Несколько часов обстрелы вели по прифронтовым населенным пунктам Новояковловка, Орехов, Гуляйполе и еще по 13 селам.

Россияне совершили 82 обстрела мирных населенных пунктов

"Много разрушений в разных общинах: горели дома, имущество, социальная инфраструктура и коммунальные сети. Но главное, что люди уцелели", — отметил глава ОВА Юрий Малашко.

Исполняющий обязанности главы Днепровской районной администрации Запорожского горсовета Владимир Грянистый в комментарии "5-й редакции" сказал, что один снаряд попал возле жилого дома. Взрыв разрушил дом и повредил два соседних гаража.

Второй прилет был на улице поблизости — снаряд образовал большую воронку на огороде и повредил теплицу, добавил он.

Напомним, что украинский Центр национального сопротивления недавно сообщал о подготовке оккупантов к возможной будущей эвакуации из оккупированных районов Запорожской области из-за готовящегося контрнаступления ВСУ.

Войска РФ в ночь перед Пасхой 16 апреля обстреливали Запорожский район, снаряд попал в церковь в селе Камышеваха.