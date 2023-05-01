Контрнаступление Украины: оккупанты подготовили план эвакуации из Запорожской области, – ЦНС

Оккупационная администрация, по данным подполья, распространила указания по уничтожению документов и техники.

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На фоне готовящегося контрнаступления Вооруженных сил Украины российские захватчики готовятся к возможной будущей эвакуации с временно оккупированных территорий Запорожской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"По данным подполья, во временно оккупированных районах Запорожской области оккупационные администрации подготовили планы на эвакуацию работников и их семей", – говорится в сообщении.

Кроме того, распространены указания по уничтожению документов и техники.

Из Запорожской области уже вывозят коллаборантов

25 апреля глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко сообщил, что в город Каменка-Днепровская Запорожской области стали прибывать специальные автобусы для эвакуации коллаборантов, которые сотрудничали с оккупационной администрацией.

20 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что оккупанты планируют вывезти украинских детей во временно оккупированный Крым. По словам Федорова, жителям раздают листовки о необходимости сдать анкеты детей, которых они намерены эвакуировать с 5 по 7 мая.

Кроме того, в ожидании украинского контрнаступления в Энергодаре и Мелитополе российские военные начали демонтировать оборудование из отделений банка, а также снимать кондиционеры в тех квартирах, где они есть.

Напомним, 28 апреля мэр Мелитополя сообщил, что в Запорожской области российские оккупанты, так же как и в Херсонской, начали отбирать у местных рыбаков катера и лодки.

24 апреля он написал, что российские захватчики продолжают минировать поля и грунтовые дороги в районе оккупированной части Мелитополя Запорожской области. Фермерам, которых сначала заставили засеять землю, теперь запрещают работать на полях.